Il teatro delle idee (e delle tensioni): Alghero ospita la sfida della Città Metropolitana

Alghero si prepara a ospitare, lunedì al Teatro Civico, un incontro che – già prima di iniziare – ha fatto parlare di sé. Tema: la nascita della Città Metropolitana di Sassari. Ma la questione, da tecnica e istituzionale, si è presto trasformata in terreno di scontro politico, complice anche l’uso degli spazi pubblici, con l'opposizione consiliare che ha sollevato dubbi sull’opportunità di utilizzare luoghi come Villa Maria Pia e il Teatro Civico per iniziative che, seppur ammantate di dibattito, appaiono inevitabilmente cariche di significato politico.

Eppure, proprio le polemiche – anziché smorzare l’interesse – hanno finito per amplificare l’attesa. Come se l’“affaire Villa Maria Pia” e le critiche dell’opposizione avessero aggiunto un livello di lettura ulteriore all’appuntamento di lunedì. Un evento che, sulla carta, si presenta come un momento di confronto tra amministratori, esponenti istituzionali e società civile, ma che nella sostanza rappresenta anche una tappa nella costruzione di un nuovo equilibrio territoriale e politico nel Nord Sardegna.

L’iniziativa – intitolata “La Città Metropolitana. Il Nord Ovest che si connette” – si terrà lunedì 24 marzo alle ore 18 al Teatro Civico di Alghero, in Piazza del Teatro, ed è organizzata dall’Associazione Maestrale nell’ambito della scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Progetto Città”, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Alghero.

A introdurre i lavori sarà Roberto Tedde, presidente di Maestrale. Coordinerà il dibattito Gabriella Esposito, vicepresidente dell’associazione. Interverranno il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni, l’assessore regionale agli Enti Locali Francesco Spanedda, l’amministratore straordinario della Città Metropolitana Gavino Arru, il commissario della Provincia di Sassari Gianpiero Scanu, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e quello di Porto Torres Massimo Mulas. Attesi anche altri sindaci della Città Metropolitana, i vertici della Camera di Commercio del Nord Sardegna, il coordinatore del TIPS Sergio Salis, consiglieri regionali e rappresentanti delle principali associazioni imprenditoriali e sociali del territorio.

Lunedì si parlerà di futuro, sviluppo e coesione. Ma le premesse, tra consensi e malumori, lasciano intendere che sarà anche una lezione di politica. Nel senso più autentico – e forse, per alcuni, più spigoloso – del termine.