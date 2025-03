Alghero, il caso del Campo Boe si infiamma: Tedde (FI) attacca Cacciotto, “Accuse ingenerose contro i suoi stessi alleati”

La questione del Campo Boe di Alghero continua a far discutere, e la risposta dell’opposizione al sindaco Raimondo Cacciotto si fa sempre più dura. Dopo le dichiarazioni di Christian Mulas (maggioranza) e Alessandro Cocco (FdI, opposizione), arriva anche la stoccata di Marco Tedde, esponente di Forza Italia, che definisce l’atteggiamento del primo cittadino "ingeneroso" e "politicamente scurrile", accusandolo di scaricare le responsabilità su chi oggi lo sostiene.

Secondo Tedde, il sindaco starebbe cercando di riscrivere la storia politica del progetto, accusando la precedente amministrazione senza considerare che molte delle forze politiche che lo sostengono oggi avevano già approvato il piano nell’Assemblea del Parco di Porto Conte. “Le accuse ingenerose di Cacciotto per il Campo Boe nei confronti delle forze moderate che lo sostengono creano profonda delusione”, attacca Tedde. “È uno scaricabarile intellettualmente disonesto e politicamente scurrile”. L’esponente di Forza Italia critica apertamente il tentativo del sindaco di puntare il dito contro chi lo ha preceduto, senza però chiarire la propria posizione quando l’Assemblea del Parco ha approvato il Piano Triennale delle opere pubbliche, all’interno del quale era già incluso il progetto del Campo Boe.

“Ci dica qual è stata la sua posizione allorché l’Assemblea del Parco ha approvato il Triennale delle opere pubbliche in cui era inserito il progetto. Non abbiamo notizia di sue significative prese di posizione in contrario”, accusa Tedde. L’ex sindaco di Alghero ricorda inoltre che anche l’attuale consigliere regionale Valdo Di Nolfo, oggi tra i più critici verso il progetto, non aveva sollevato obiezioni quando avrebbe potuto farlo. “E nemmeno di prese di posizione di Di Nolfo, che oggi si erge a maestrino dopo aver sonnecchiato sia nell’Assemblea del Parco allora, sia in quest’anno di legislatura regionale”, afferma con sarcasmo. Tedde invita il sindaco Cacciotto a smettere di guardare indietro e a concentrarsi sulle soluzioni, ribadendo la disponibilità di Forza Italia a lavorare per migliorare il progetto senza inutili polemiche.

“Lavoriamo assieme per migliorare il progetto e creare un clima di condivisione. Ma abbandoni questo dannoso scaricabarile”, è l’appello di Tedde. “Sforziamoci di guardare al futuro e di progettare la Alghero dei prossimi decenni”.

La polemica sul Campo Boe si sta trasformando in un vero e proprio assedio politico per il sindaco, con critiche provenienti sia dall’opposizione che da esponenti della sua stessa maggioranza.

Lo scontro si sposterà inevitabilmente in Consiglio Comunale, dove il sindaco dovrà chiarire se intende cercare davvero una soluzione condivisa oppure continuare a puntare il dito sul passato.