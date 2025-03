Alghero: la Grotta Verde entra nel sistema turistico integrato

Il Sistema Integrato di Ospitalità (SIO) di Alghero si arricchisce di un nuovo tassello strategico: la Grotta Verde entra ufficialmente a far parte delle proposte turistiche della città, con un ruolo centrale nella promozione del territorio. L’inserimento del sito nell’offerta turistica 2025 rientra in un piano più ampio volto a rendere l’esperienza di viaggio sempre più completa e attrattiva, attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, operatori e portatori di interesse del settore.

Mercoledì 26 marzo, gli aderenti al SIO avranno l’opportunità di partecipare a una visita esclusiva alla Grotta Verde, organizzata in collaborazione con la Fondazione Alghero e l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte. L’evento, riservato agli operatori turistici del circuito, sarà gratuito ma con posti limitati, rendendo necessaria la prenotazione. Dopo l’escursione alla grotta, l’iniziativa proseguirà a Casa Gioiosa, dove il personale del Parco illustrerà il quadro degli attrattori presenti nell’area protetta e le possibilità di promozione legate al patrimonio ambientale e culturale.

L’Assessora Ornella Piras ha evidenziato l’importanza di questi momenti formativi per il consolidamento di un’offerta turistica più strutturata e competitiva. “L’elaborazione del percorso di partecipazione prevede una serie di incontri mirati, nei quali gli operatori potranno approfondire la conoscenza del territorio e delle strategie di promozione turistica, attraverso strumenti innovativi e facilitazioni efficaci”, ha dichiarato. L’obiettivo è fornire agli operatori strumenti concreti per migliorare l’esperienza turistica, mettendo a disposizione informazioni dettagliate sui siti di interesse, un calendario eventi aggiornato e servizi esclusivi per gli ospiti delle strutture aderenti al SIO – Alghero Hospitality.

Tutte le attività del progetto sono coordinate dal Servizio Sviluppo Economico, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dell’imposta di soggiorno, che viene reinvestita in servizi e agevolazioni per i visitatori. Tra gli strumenti innovativi figurano la guida e la cartina turistica Kikero, disponibili in più lingue, e un’app digitale costantemente aggiornata con mappe, itinerari e informazioni su eventi e luoghi di interesse.

“L’obiettivo prioritario – sottolinea l’Assessora al Turismo – è quello di consolidare e rafforzare il ruolo di primo piano che la Riviera del Corallo ha conquistato nel mondo, senza trascurare il perseguimento di quei segmenti emergenti e innovativi, che grazie all’integrazione e al coordinamento tra gli stakeholders dell’offerta potranno risultare maggiormente efficaci ed incisivi in un contesto di mercato globale”.

L’inserimento della Grotta Verde nel circuito turistico rappresenta quindi un passo concreto verso una promozione più strutturata del territorio, puntando sulla sinergia tra pubblico e privato per costruire un’offerta sempre più competitiva e all’altezza delle nuove esigenze del mercato.