Poliziotti sardi in agitazione: presidi contro la carenza di personale

Cagliari – Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (Siap) ha annunciato una mobilitazione su scala regionale per denunciare la grave carenza di organico nelle questure e nei commissariati della Sardegna. La protesta partirà il 25 marzo da Nuoro, davanti al commissariato di Siniscola, per poi proseguire il 26 marzo a Cagliari, il 27 marzo a Oristano e concludersi il 28 marzo a Sassari.

La segreteria regionale del Siap parla di una situazione ormai insostenibile, con un depotenziamento costante degli organici che rischia di compromettere la sicurezza pubblica e l’efficacia degli interventi sul territorio.

Il sindacato accusa il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di aver dimenticato la Sardegna nel piano nazionale di trasferimenti, lasciando l’Isola in una condizione di carenza cronica di agenti.

“La sicurezza è una cosa seria, non si può più andare avanti a depotenziare reparti e Uffici fino alla loro chiusura, rimovendo servizi alla collettività”, si legge nella nota del Siap Sardegna.

Uno dei punti più critici riguarda i commissariati distaccati, le specialità di polizia e l’Istituto di Istruzione CAIP di Abbasanta, che soffrono da tempo una drastica riduzione del personale.

A pesare è l’emorragia continua di agenti in servizio, dovuta ai pensionamenti e alla mancata sostituzione numerica dei poliziotti, un problema strutturale che si aggrava anno dopo anno.

“Nonostante un percepibile richiamo alla sicurezza da parte dei cittadini, il piano di trasferimenti nazionale del dipartimento ha completamente dimenticato la Sardegna, realtà che ha ‘mendicato’ soltanto qualche unità. Una dotazione che, alla luce delle esigenze reali del territorio, risulta essere a dir poco imbarazzante e ridicola”, denuncia il sindacato.

Il sindacato lancia un allarme chiaro: se non si interviene rapidamente, l’intero sistema della sicurezza nell’Isola rischia di entrare in crisi.

“La situazione attuale è indifendibile e non può più essere trascurata”, afferma la segreteria del Siap. “Il rischio concreto è che l'ordine pubblico e la sicurezza del territorio vengano seriamente compromessi. È urgente che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza adotti misure straordinarie per colmare la falla che destabilizza il buon operato dei poliziotti”.

Secondo il sindacato, i questori dell’Isola e le rappresentanze sindacali continuano a segnalare il problema, ma dal Dipartimento non arrivano risposte. Per questo motivo, la mobilitazione sarà un banco di prova per mettere pressione alle istituzioni e ottenere un rafforzamento immediato degli organici.

La battaglia della Polizia sarda è appena iniziata, e il Siap non sembra intenzionato a fare passi indietro.