ASL Cagliari, vertici aziendali assenti alla riunione convocata dal Prefetto: la UIL Fpl insorge

Si inasprisce la vertenza dei lavoratori della ASL di Cagliari, dopo che la direzione aziendale ha disertato l'incontro convocato dal Prefetto di Cagliari nell’ambito della procedura di raffreddamento del conflitto. La riunione, prevista per affrontare le criticità segnalate dal sindacato UIL Fpl, si inserisce in un contesto di crescente tensione dovuta alla disapplicazione di numerosi istituti contrattuali ai danni dei dipendenti dell’azienda sanitaria.

L'assenza dei vertici aziendali ha provocato una dura reazione da parte del sindacato. Priamo Foddis, segretario generale della UIL Fpl Sardegna, e Massimo Marceddu, segretario dell’Area Vasta di Cagliari della stessa organizzazione, non hanno nascosto il loro sconcerto:

“È un fatto gravissimo, sia per una assoluta mancanza di rispetto nei confronti del soggetto convocante, il Prefetto di Cagliari, sia dei Lavoratori rappresentati dalla UIL FPL, fatto mai accaduto, che manifesta se mai ce ne fosse ancora bisogno, la totale inadeguatezza di questa Direzione Aziendale, che ancora una volta sceglie scientemente di sottrarsi al confronto e di perseverare nel grave comportamento di disapplicazione degli istituti contrattuali ai danni dei Lavoratori che continuano a subire l’insensibile atteggiamento di una direzione apparentemente più preoccupata per il proprio futuro che per quello dei Lavoratori”, affermano Foddis e Marceddu.

La UIL Fpl denuncia da tempo numerose criticità che riguardano sia il trattamento economico che le condizioni di lavoro del personale. Tra le principali contestazioni figurano:

Mancata erogazione dell’indennità di assistenza domiciliare per i Centri di Salute Mentale.

per i Centri di Salute Mentale. Mancata indennità per i servizi dipendenze presso la struttura complessa di Alcologia e Dipendenze.

presso la struttura complessa di Alcologia e Dipendenze. Tempi di vestizione non riconosciuti (art. 43, comma 11 CCNL).

(art. 43, comma 11 CCNL). Mancato pagamento delle eccedenze orarie del personale per gli anni 2023-2024.

del personale per gli anni 2023-2024. Buoni pasto insufficienti , con molti lavoratori esclusi dai benefici.

, con molti lavoratori esclusi dai benefici. Regolamento performance e valutazioni del personale non revisionato , con gravi ripercussioni sulla progressione economica.

, con gravi ripercussioni sulla progressione economica. Ritardi nella sistemazione dei cartellini presenza e nelle buste paga .

. Importi delle prestazioni aggiuntive inadeguati per il personale del comparto.

per il personale del comparto. Persistenza dei problemi legati ai parcheggi e alla distribuzione delle divise presso l’ospedale SS. Trinità.

Di fronte all’assenza della direzione aziendale e alla mancanza di risposte concrete, la UIL Fpl annuncia il permanere dello stato di agitazione, riservandosi ulteriori azioni di protesta.

“Questa organizzazione sindacale giudica questa Amministrazione dal punto di vista della contrattazione la peggiore della storia di questa Azienda”, sottolineano Foddis e Marceddu, invocando un intervento immediato da parte della Regione per risolvere una situazione che definiscono non più sostenibile.

La vicenda getta ulteriore ombra sulla gestione della sanità cagliaritana e pone interrogativi sul futuro delle relazioni industriali all’interno della ASL, mentre i lavoratori attendono risposte che, al momento, tardano ad arrivare.