Alghero, intervento acrobatico sulla scogliera: recuperati rifiuti al Canal de l’Home Mort

Uno dei tratti più suggestivi della litoranea Alghero-Bosa, il Canal de l’Home Mort, si è trasformato nel teatro di un'operazione tanto spettacolare quanto necessaria: una pulizia acrobatica della scogliera per recuperare rifiuti accumulati nel tempo.

L’intervento, promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero e realizzato dal Grup Espeleològic Alguerés, ha visto esperti rocciatori calarsi nei punti più impervi della costa per raccogliere una quantità allarmante di rifiuti. Pneumatici, elettrodomestici abbandonati, caloriferi, ombrelloni, plastica e cartacce: un bottino indegno per un luogo di straordinaria bellezza naturale.

"Purtroppo la maleducazione e l’inciviltà ci costringono a programmare interventi di questo tipo", ha dichiarato l’Assessore Raniero Selva, sottolineando l’importanza di preservare un patrimonio paesaggistico di inestimabile valore. "L’ambiente e la bellezza della nostra costa sono gioielli da tutelare, e vogliamo ringraziare i volontari che si sono prodigati in questa attività di grande utilità collettiva".

L’operazione, che ha visto il coinvolgimento anche della Ciclat, società incaricata della raccolta dei rifiuti, ha permesso di smaltire diversi metri cubi di materiali. Tuttavia, il lavoro non è finito: altre zone della scogliera risultano ancora invase da detriti, rendendo necessaria la programmazione di nuovi interventi mirati.

Un'azione necessaria per restituire dignità a un tratto di costa tra i più affascinanti della Sardegna, ma anche un monito: il rispetto per l’ambiente non può dipendere solo da operazioni straordinarie, ma dalla responsabilità di chi frequenta questi luoghi.