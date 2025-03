Tragico incidente a Sardara: perde il controllo della moto e muore sul colpo

Un pomeriggio che si è trasformato in tragedia sulla Strada Provinciale 62, in direzione Sardara, dove Alessio Marras, 30 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Erano circa le 16 di ieri, quando il giovane, alla guida della sua Ducati Monster, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il guard rail. L’impatto è stato fatale: Marras è morto sul colpo, rendendo inutile l’intervento del personale del 118, giunto rapidamente sul posto ma senza poter fare nulla se non constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri delle Stazioni di Sardara, Guspini e Gonnosfanadiga, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non è chiaro se a causare la perdita di controllo siano state l’alta velocità, una manovra improvvisa o un problema tecnico alla moto.

La comunità è sotto shock per la scomparsa di Marras, un ragazzo descritto da amici e conoscenti come solare e appassionato delle due ruote.