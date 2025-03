Rissa in discoteca a Porto Cervo, indagato Tony Effe: otto i coinvolti

La Procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini sulla maxi rissa avvenuta nell’agosto del 2023 in una discoteca di Porto Cervo, notificando gli avvisi di garanzia a otto persone, tra cui Tony Effe, nome d’arte di Nicolò Rapisarda. Il trapper romano, recentemente reduce dal Festival di Sanremo con il brano Damme 'na mano, è tra gli indagati per i fatti accaduti davanti al locale The Sanctuary la notte del 18 agosto 2023.

Secondo la ricostruzione, un gruppo di cinque giovani si sarebbe presentato all’ingresso del locale, ma sarebbe stato respinto dalla sicurezza. Dalle parole si sarebbe presto passati ai fatti, scatenando una rissa violenta che ha provocato sei feriti e danni al locale. Nessuno dei coinvolti ha poi presentato querela, ma le indagini dei carabinieri di Olbia hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili. Nei giorni scorsi, il 10 marzo, i militari hanno notificato a Tony Effe l’avviso di chiusura delle indagini preliminari, consegnato a Milano alla sua legale Donatella Cerè.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il trapper è stato inoltre raggiunto da un foglio di via obbligatorio che gli impedisce l’accesso ad alcuni comuni della Sardegna fino al maggio 2027.