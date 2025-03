Alghero, riunione operativa sul servizio di igiene urbana in vista dell’estate

Con l’estate ormai alle porte, l’Amministrazione comunale di Alghero ha avviato un confronto con l’impresa Ciclat e le rappresentanze sindacali per pianificare al meglio la gestione dell’igiene urbana durante la stagione turistica. Lunedì, su iniziativa del sindaco Raimondo Cacciotto, si è tenuto un tavolo operativo a Porta Terra, alla presenza dell’assessore all’Ambiente Raniero Selva e del presidente della Commissione Ambiente Cristian Mulas.

L’incontro ha visto la partecipazione dei vertici dell’azienda, Cesare Bagnari e Francesco Agostini, oltre ai tecnici comunali responsabili del procedimento. Il confronto è stato caratterizzato da un faccia a faccia aperto tra l’Amministrazione e i lavoratori, con l’obiettivo di tracciare un piano operativo per garantire un servizio efficiente nel periodo di massima affluenza.

"L’impegno che ci ha visto coinvolti nel predisporre un nuovo appalto che saprà certamente rispondere alle mutate esigenze della città per i prossimi otto anni è lo stesso che mettiamo in campo per ottenere il massimo dall’attuale servizio in regime di proroga", ha dichiarato il sindaco Cacciotto.

Parallelamente, l’Amministrazione intende rafforzare i controlli sul rispetto delle norme da parte di cittadini e attività commerciali, anche attraverso un maggiore coinvolgimento della Polizia Locale. La Ciclat ha assicurato la propria disponibilità a intensificare le attività, prevedendo la sostituzione di mezzi obsoleti, l’installazione di nuovi cestini per i rifiuti e un potenziamento dei servizi.

"Ci sono tutti i presupposti per fare bene – ha aggiunto Cacciotto – e da parte nostra c’è il massimo impegno per fornire alla città un servizio all’altezza anche in un momento di transizione verso il nuovo servizio".

Già nella scorsa stagione estiva, l’Amministrazione aveva richiesto all’azienda un miglioramento del servizio, con un incremento delle operazioni di spazzamento, il potenziamento degli svuotamenti serali dei cestini portarifiuti e la puntualità nei cicli di prelievo della raccolta differenziata. Un impegno che, con l’arrivo dell’estate 2025, dovrà essere ulteriormente consolidato.