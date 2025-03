Cronaca La Setmana Santa a l'Alguer si colora di rosso con l'opera vincitrice del concorso tra gli studenti del Liceo Artistico F. Costantino

Alghero si prepara ai riti della Settimana Santa, un momento dell’anno particolarmente sentito nella comunità locale, con un simbolo nuovo e profondamente evocativo. L’immagine scelta quest’anno per rappresentare "La Setmana Santa a l’Alguer" è infatti "Il Bagliore del Tradimento", opera vincitrice del concorso artistico indetto tra gli studenti del Liceo Artistico F. Costantino di Alghero, realizzata dalla giovane Viola Soddu, studentessa della classe prima sezione C. La scelta dell’opera non è casuale. Viola Soddu ha preso ispirazione da un capolavoro della pittura caravaggesca, "La cattura di Cristo" di Michelangelo Merisi da Caravaggio, custodito nella Galleria Nazionale di Dublino, concentrando il proprio sguardo sul momento drammatico del tradimento. L'opera, eseguita con tecnica acrilica su tela, raffigura simbolicamente la scena all’interno di una lanterna, il tradizionale "farol" alguerese, che diventa così metafora della fede, della devozione e allo stesso tempo della tragedia del tradimento di Giuda. Nel cuore dell’elaborato, infatti, campeggia il rosso acceso, colore simbolico che rimanda al sangue, al sacrificio e, nello stesso tempo, alla colpa e al tradimento. All’interno della lanterna, sagome appena percettibili proiettano l’ombra della drammatica scena: Giuda che, con un bacio, consegna Cristo ai suoi carnefici. È un’opera che esprime l’intensità del momento storico-spirituale rappresentato e che unisce la dimensione locale, con il profilo della Cattedrale di Alghero, alla dimensione universale della Passione cristiana. Al secondo e terzo posto del concorso si sono classificate rispettivamente Veronica Adzovic, con una scultura dal titolo “Cristo e lo sguardo su Alghero”, e Giulia Dettori con l’opera pittorica “Dalle tenebre alla luce”. Non sono mancate menzioni speciali assegnate per originalità, sensibilità semiotica e capacità tecnica agli studenti Matteo Dore Dettori (“Camminiamo Insieme nella Speranza”), Ginevra De Petrillo (“Notte di Fede”) e Alexia Varzaru (“La corona del martirio”). La commissione che ha selezionato le opere era composta da esponenti significativi della comunità culturale e religiosa locale, tra cui Massimiliano Panzali per la Diocesi di Alghero-Bosa, Raffaella Sanna Assessora alla Cultura, Mario Peretto dirigente scolastico, Roberto Fiori della Fondazione Alghero e Francesca Sanna della Confraternita della Misericordia. "Il Bagliore del Tradimento" non è semplicemente un’opera che accompagna la Setmana Santa di quest’anno, ma è un richiamo visivo e culturale alla riflessione profonda sul mistero del dolore e del tradimento umano, reinterpretato con sensibilità moderna dai giovani studenti algheresi.