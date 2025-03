Cherry Bank eroga 2,7 milioni di euro per il risanamento dell’hotel Carlos V di Alghero

Cherry Bank ha concesso un finanziamento da 2,7 milioni di euro a NWH Srl, società proprietaria dell’hotel Carlos V di Alghero, per garantire la stabilizzazione della situazione finanziaria e preservare la continuità aziendale.

L’operazione, condotta dall’area Corporate & Investment Banking di Cherry Bank guidata da Laura Gasparini, rientra nella strategia della banca di supportare le imprese italiane attraverso interventi in Special Situations, una business unit creata a giugno 2022 per favorire il risanamento di aziende in difficoltà. Da allora, Cherry Bank ha erogato 45,2 milioni di euro in 11 operazioni di sostegno alle imprese.

NWH Srl ha subito un forte impatto economico a causa delle restrizioni ai flussi turistici imposte durante la pandemia, che hanno portato alla chiusura della struttura alberghiera. Per affrontare la situazione, la società ha presentato domanda di concordato preventivo, omologato in via definitiva a gennaio 2025. Cherry Bank, già indicata nella proposta ai creditori come soggetto erogatore di finanza in prededuzione, ha ora dato seguito al proprio impegno, collaborando con il management e gli advisors incaricati per garantire il successo della ristrutturazione.

“Il finanziamento erogato a favore di NWH Srl consolida la strategia di supporto all’economia reale. Questa operazione, gestita dalle competenze dei professionisti che operano nella business unit Special Situations, è volta, infatti, a garantire il risanamento e la continuità aziendale di questo primario player del settore alberghiero. Il nostro intervento ha una duplice valenza in quanto consente all’azienda di continuare ad operare ed ai creditori di recuperare parte del credito, come previsto nella proposta concordataria. È un’operazione che ci piace definire win-win poiché porta benefici a tutti gli stakeholders.” spiega Laura Gasparini, Chief Corporate & Investment Banking di Cherry Bank.

L’hotel Carlos V, di proprietà di NWH Srl, è una struttura 5 stelle situata ad Alghero, con 376 posti letto, 179 camere doppie, due sale ristorante, una sala congressi da 333 posti, oltre a una sala riunioni, un’area sportiva e benessere. Il finanziamento concesso da Cherry Bank rappresenta un passaggio chiave per la ripresa operativa dell’albergo, garantendo il rilancio di una struttura di alto livello nel panorama turistico della città.