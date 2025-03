Legge di Stabilità Regionale 2025, FederTerziario Sardegna: “Passi avanti, ma servono correttivi per la crescita delle imprese”

FederTerziario Sardegna riconosce lo sforzo della Regione nel definire la Legge di Stabilità 2025, ma evidenzia la necessità di misure più incisive per sostenere il tessuto imprenditoriale dell’isola. “Riconosciamo lo sforzo della Regione nel delineare un quadro di interventi strategici per lo sviluppo economico. Tuttavia, riteniamo che siano necessarie misure più incisive per il sostegno alle imprese, in particolare startup e PMI innovative, e per una fiscalità maggiormente orientata alla crescita del sistema produttivo locale”, dichiara la presidente Valeria Satta.

L’associazione sottolinea l’urgenza di strumenti più efficaci per la crescita delle imprese. Tra le priorità individuate, emerge la necessità di incentivi più strutturati per la competitività aziendale e di un fondo dedicato al sostegno di startup e PMI innovative, con agevolazioni per incubatori e acceleratori di imprese tecnologiche. FederTerziario evidenzia l’importanza di contributi per la digitalizzazione del turismo, considerata una leva essenziale per rendere il settore più competitivo a livello nazionale e internazionale. Altrettanto cruciale è l’esigenza di politiche a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, con particolare attenzione ai comparti agroalimentare e manifatturiero, per favorire l’accesso ai mercati esteri.

Le criticità si estendono alla transizione ecologica e all’adeguamento ai parametri ESG, ambiti per i quali FederTerziario chiede misure di sostegno all’innovazione ambientale e all’adozione di modelli produttivi sostenibili. Un altro settore ritenuto strategico è quello culturale e creativo, indicato come chiave per lo sviluppo del turismo e dell’innovazione.

Sul fronte fiscale, l’associazione propone interventi più coraggiosi. Sgravi fiscali per nuove imprese, per incentivare la nascita di nuove attività produttive, agevolazioni per il reinvestimento degli utili in ricerca e sviluppo e un credito d’imposta regionale cumulabile con quelli nazionali, sono tra le richieste avanzate per stimolare gli investimenti. FederTerziario sottolinea inoltre l’urgenza di un piano di defiscalizzazione per le imprese in crisi, per garantire strumenti concreti di ripresa e sostenere la tenuta del tessuto produttivo locale.

“Crediamo che, attraverso la concertazione, sia possibile rivedere e migliorare alcune parti della Legge di Stabilità per renderla più efficace e funzionale alle esigenze del tessuto economico sardo”, afferma la presidente. FederTerziario Sardegna si dice pronta a collaborare con la Regione per individuare soluzioni concrete che favoriscano la crescita delle imprese e l’occupazione. “Solo con un sistema di incentivi ben strutturato e una fiscalità favorevole potremo rendere la Sardegna più competitiva e attrattiva per le attività produttive”, conclude Satta.

L’associazione ribadisce la disponibilità al confronto con la Regione e con gli attori economici interessati, per discutere misure efficaci e condivise, capaci di garantire risultati tangibili.