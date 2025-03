Capoterra, in agitazione i lavoratori del cantiere di Igiene Urbana

Gli operatori ecologici della Teknoservice, impiegati nell’appalto di raccolta rifiuti solidi urbani del Comune di Capoterra, incroceranno le braccia per l’intera giornata del 20 marzo. La FP CGIL di Cagliari e la UIL Trasporti hanno proclamato lo sciopero dopo il fallimento di entrambe le fasi di conciliazione previste dalla legge sul diritto di sciopero.

Le organizzazioni sindacali denunciano una serie di criticità che da tempo compromettono le condizioni di lavoro nel cantiere di Igiene Urbana di Capoterra. Tra le problematiche segnalate vi sono mezzi non del tutto efficienti per la raccolta e lo spazzamento, oltre a bagni che si allagano in caso di pioggia, rendendoli di fatto inutilizzabili.

Sul piano organizzativo, emergono gravi irregolarità: la turnazione domenicale non segue il principio della rotazione, l’ordine di servizio viene esposto solo dopo lo smontaggio dei lavoratori, e le buste paga vengono consegnate con enorme ritardo. Inoltre, gli straordinari vengono pagati solo in parte e solo a seguito dell’apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione.

Ma il punto più critico riguarda il clima di tensione che si sarebbe instaurato nel cantiere. “Si evidenzia in questo ultimo periodo un eccesso di contestazioni disciplinari e viene segnalato un atteggiamento eccessivamente severo e squalificante della dirigente locale nei confronti delle maestranze, tale da creare un forte malessere nei lavoratori”, denunciano i sindacati. Una situazione che ha portato molti operai a ricorrere con maggiore frequenza all’istituto della malattia e a terapie di tipo psicologico, con diagnosi di stress da lavoro correlato.

Lo sciopero sarà un segnale forte per chiedere interventi urgenti e ristabilire condizioni di lavoro dignitose nel cantiere di Capoterra.