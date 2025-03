Tappa a Uras per il Prefetto: incontro con la Juvenilia Hockey

Il Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, prosegue il suo tour tra le realtà sportive della provincia, con l'obiettivo di avvicinarsi ai giovani atleti e promuovere i valori dello sport. Questa volta la visita ha riguardato la Juvenilia Hockey di Uras, una delle società storiche del panorama sportivo sardo, attiva dal 1974 e punto di riferimento dell'hockey su prato nazionale.

"Lo spirito sportivo non è solo sana competizione, ma soprattutto rispetto per gli altri, capacità di affrontare le sfide con dignità e volontà di crescere insieme dentro e fuori dal campo", ha dichiarato il Prefetto durante l'incontro con gli atleti della Juvenilia.

La Polisportiva Juvenilia nasce nel 1974 su iniziativa dell'allora viceparroco Don Giovannino Pinna e del professore Remo Pia, ex atleta della Nazionale Italiana di hockey e dell’Amsicora Cagliari. Lo scorso settembre, la società ha festeggiato 50 anni di attività nei campionati italiani, distinguendosi nelle categorie giovanili e senior.

Per la stagione 2024/25, con circa 100 tesserati, la Juvenilia partecipa:

Al campionato di Serie A1 nazionale ;

Ai tornei giovanili Under 16, Under 14 e Under 12.

La società promuove anche un programma di avviamento allo sport e attività motoria per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni, affiancando da due anni un progetto di divulgazione dell’hockey in collaborazione con l’Oratorio di Terralba. Durante la visita, il Prefetto Angieri ha sottolineato il valore educativo dell’hockey su prato: "L’hockey è uno sport che unisce velocità, tecnica e strategia. Ogni movimento deve essere in perfetto equilibrio tra forza e precisione. La sua bellezza sta nell’avvincente dinamismo che lo contraddistingue". Infine, ha espresso il suo apprezzamento per l'impegno della Juvenilia e il ruolo che svolge nella comunità: "Sono davvero felice di vedere che una realtà sportiva così particolare, affascinante e non comune come l’hockey sul prato sia viva e attiva sul territorio. È bello vedere quanto entusiasmo e passione riesca a suscitare nei ragazzi questo sport, che auspico si diffonda e venga conosciuto maggiormente". La visita del Prefetto rappresenta un riconoscimento importante per la Juvenilia Hockey e per tutto il movimento dell’hockey su prato sardo, confermando il valore dello sport come strumento di crescita e aggregazione per i giovani.