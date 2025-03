Fiocco rosa all'Asinara: è nata Giacomina, nuova ambasciatrice degli asinelli dell’isola

L’isola dell’Asinara si arricchisce di una nuova vita: cinque giorni fa, nella suggestiva cornice di Cala Reale, è nata Giacomina, un’asinella che ha inaugurato la stagione delle nascite di quest’anno. La madre, un esemplare di asino grigio, si è dimostrata protettiva e diffidente, sorvegliando con attenzione la sua piccola, soprattutto alla vista degli estranei.

L’Asinara è una delle poche aree in cui sopravvive una popolazione numerosa di asinelli, con circa 400 esemplari censiti. Tra questi, spicca la presenza di un centinaio di quadrupedi albini, che con il loro caratteristico mantello chiaro hanno contribuito alla fama dell’isola. La loro origine è avvolta da ipotesi e leggende: alcuni studiosi ritengono che possano discendere da antichi asinelli di provenienza nordafricana, mentre altre teorie suggeriscono un adattamento genetico peculiare dovuto all’isolamento geografico.

Dal 1997, l’Asinara è diventata Parco Nazionale e oggi rappresenta un santuario naturale, dove la biodiversità è protetta e valorizzata. Il suo ecosistema unico attrae ogni anno migliaia di visitatori, affascinati dalla bellezza selvaggia dell’isola e dalla sua fauna, in cui gli asinelli rivestono un ruolo simbolico di primo piano. La nascita di Giacomina non è solo un evento gioioso, ma anche un segnale della vitalità di questa specie in un contesto ambientale straordinario.

Nei prossimi mesi, altre nascite seguiranno quella di Giacomina, contribuendo alla crescita della popolazione di asinelli e al mantenimento dell’equilibrio naturale dell’isola. Un piccolo, ma prezioso, tassello nella storia di un luogo che continua a stupire e a preservare le sue meraviglie.