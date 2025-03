Cronaca Cagliari: Sant'Elia, ex asilo in fiamme: rogo doloso

Un atto vandalico ha gravemente danneggiato l'ex asilo del borgo di Sant'Elia, attualmente in ristrutturazione, nella notte appena trascorsa. Fortunatamente, l'incendio doloso ha colpito la parte della struttura ancora da risistemare, risparmiando la porzione già rinnovata. Ignoti hanno appiccato le fiamme, distruggendo parte dell'edificio destinato a ospitare attività sociali per la comunità locale. L'ex asilo è al centro di un importante progetto del Comune di Cagliari, finanziato con fondi europei, per trasformarlo in un centro polifunzionale. Questo incendio rappresenta un duro colpo per il progetto di riqualificazione, del valore di 415.727,31 euro, avviato il 19 maggio 2023. Tale intervento rientra in una serie di iniziative più ampie promosse dal Comune di Cagliari per il miglioramento dell'intera area di Sant'Elia. Le forze dell'ordine indagano sull'atto vandalico, ipotizzando l'origine dolosa del rogo. La comunità di Sant'Elia ha reagito con preoccupazione e indignazione. Anna Puddu, consigliera, e Luisa Giua Marassi, assessore all'Igiene Pubblica, si stanno attivamente occupando della zona e del lungomare di Sant'Elia, seguendo da vicino i vari progetti di riqualificazione. In particolare, l'assessore Giua Marassi è impegnata nella bonifica dell'intera area, compreso il lungomare. Entrambe hanno espresso amarezza per l'accaduto e hanno ribadito l'impegno a proseguire il lavoro per il bene del quartiere.