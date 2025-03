Cronaca Centro Studi Agricoli: successo a Trinità d’Agultu, prossima tappa a Tissi

Il Centro Studi Agricoli continua la sua missione di supporto al comparto agricolo e zootecnico con incontri sul territorio. Ieri sera, nella sala consiliare di Trinità d’Agultu, si è svolta una partecipata riunione che ha visto la presenza di numerosi allevatori e agricoltori, pronti a confrontarsi su questioni cruciali per il settore. Il focus dell’incontro è stato il comparto bovino da carne, con particolare attenzione ai pagamenti PAC e ai nuovi bandi PSR/CSR. Una discussione approfondita ha permesso di affrontare anche il tema degli indennizzi, fondamentale per le aziende colpite da difficoltà economiche e climatiche. L’iniziativa ha ribadito l’impegno del Centro Studi Agricoli nel fornire informazioni e supporto concreto agli operatori del settore. Tra gli intervenuti, l’assessore Leonardo Ugnutu, il vicepresidente del Centro Studi Agricoli Stefano Ruggiu, e il presidente Tore Piana, che ha sottolineato l’importanza di una presenza attiva e costante sul territorio per rispondere alle esigenze degli agricoltori e allevatori. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’assessore Vitiello e all’amministrazione comunale per il sostegno all’evento. Dopo il successo dell’incontro di Trinità d’Agultu, il Centro Studi Agricoli si prepara per la prossima tappa: Tissi, venerdì 14 marzo alle ore 18:00, nella sala consiliare comunale di via Dante 5. Il programma prevede un approfondimento sui pagamenti PAC e i nuovi bandi PSR/CSR 2025, con un focus specifico su olivicoltura e viticoltura, due settori chiave per l’economia agricola locale. All’incontro interverrà il sindaco di Tissi, Gianmario Budroni, mentre la relazione centrale sarà affidata nuovamente a Tore Piana, che guiderà il dibattito e fornirà aggiornamenti sui principali strumenti di sostegno al settore. Il Centro Studi Agricoli continua così il suo percorso di vicinanza alle realtà produttive locali, rafforzando il dialogo con gli operatori e promuovendo un confronto diretto su problematiche e opportunità per l’agricoltura e l’allevamento in Sardegna.