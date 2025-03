Ozieri: un mese alla 12^ Mostra regionale delle razze bovine Charolaise e Limousine

L'evento rappresenta una prestigiosa vetrina regionale, ma guarda anche oltre l’Isola: molti animali presentati a Ozieri parteciperanno infatti alla mostra nazionale delle razze Charolaise e Limousine in programma il 29 e 30 marzo prossimi a Bastia Umbra, nell’ambito di AGRIUMBRIA. «La nostra Associazione è fortemente impegnata nell’affiancare gli allevatori sardi – commenta Luciano Useli Bacchitta, presidente dell’AARSardegna – grazie anche al sostegno garantito dall’Assessorato regionale all'Agricoltura guidato da Gianfranco Satta, che ha dimostrato attenzione verso queste manifestazioni, permettendo così ai nostri allevatori di partecipare anche ad appuntamenti nazionali, fino a poco tempo fa difficilmente sostenibili economicamente». Un evento dunque che assume grande importanza per tutto il comparto, come sottolinea il presidente, il quale si augura che «anche questa 12^ edizione possa contribuire ulteriormente a valorizzare il lavoro degli allevatori, in particolare delle razze Charolaise e Limousine, ma anche delle altre come la Sardo Bruna, la Sarda, la Sardo Modicana, la Angus e la Blonde d'Aquitaine». Luciano Useli Bacchitta auspica, inoltre, che «il bando per gli aiuti agli allevatori possa essere riaperto proprio in occasione di questa mostra». Il direttore dell’AARSardegna, Aldo Manunta, ricorda infine che «gli allevatori interessati a partecipare al concorso devono far pervenire la propria adesione entro il prossimo 17 marzo, mentre per la Rassegna il termine ultimo è fissato al 25 marzo». Un appuntamento atteso che conferma la Sardegna come protagonista nazionale nell’ambito delle produzioni bovine di qualità.

OZIERI – Manca ormai soltanto un mese all’apertura della 12^ Mostra regionale del Libro genealogico delle razze bovine Limousine e Charolaise, che si svolgerà dal 12 al 13 aprile prossimi presso il quartiere fieristico di San Nicola, a Ozieri. La manifestazione, sostenuta dalla Regione Sardegna attraverso l’agenzia AGRIS, si terrà nel quartiere fieristico San Nicola e, oltre al concorso specifico per le due razze francesi, prevede anche una Rassegna più ampia delle razze bovine da carne della Sardegna e un'esposizione di equini, ovini, caprini, suini e avicoli ornamentali.