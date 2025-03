Cronaca Alghero: partiti i lavori di riqualificazione delle aree esterne del Palacongressi

Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle aree esterne del Palazzo dei Congressi di Maria Pia, un intervento atteso da tempo che punta a restituire alla cittadinanza e alle associazioni sportive spazi adeguati e funzionali. Il progetto, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne attrezzate, impianti sportivi e spazi ricreativi del Palacongressi – Lotto di completamento”, ha un valore complessivo di 1.025.000 euro, finanziati dalla Regione Sardegna attraverso contributi straordinari per la manutenzione della struttura stanziati nel marzo 2020. Dopo il via libera al progetto esecutivo del febbraio scorso, la Giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha proceduto con l'affidamento dei lavori all'impresa SIMEC di Canalicchio Srl, con sede a Olmedo. L’intervento si concentra su diversi aspetti fondamentali per la funzionalità e la sicurezza dell’area, tra cui la sistemazione delle recinzioni, la riqualificazione degli spazi ricreativi e degli impianti sportivi, il ripristino delle aree verdi e del sistema di irrigazione, nonché la predisposizione di reti tecnologiche e l'installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza. L'attenzione si è soffermata anche sulle criticità emerse durante la scorsa stagione di eventi e concerti, con particolare riferimento alla necessità di un miglioramento delle strutture per garantire maggiore sicurezza e fruibilità. Tra gli interventi previsti, figurano la riqualificazione del campo da calcetto, dell'impianto da tennis e del campo polivalente, oltre alla predisposizione delle infrastrutture tecnologiche nella piazzola belvedere. L'Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Marinaro ha sottolineato l'importanza di questo intervento: “Un’opera che ci consente di salvaguardare il bene e la tutela dei frequentatori, ma allo stesso tempo ci permette di rilanciare l’intera area esterna con un ammodernamento generale che sarà occasione di sviluppo di attività sportive per la cittadinanza e per le associazioni sportive”. L’obiettivo dell’amministrazione è completare i lavori entro giugno 2025, così da restituire alla città un’area completamente rinnovata e pronta per essere utilizzata non solo per manifestazioni e concerti, ma anche per l’attività sportiva e il tempo libero.