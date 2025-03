E-Distribuzione sempre in prima linea nella formazione degli studenti

In collaborazione con l'Istituto Tecnico Industriale dell’IIS A. Roth – Piazza Sulis di Alghero, gli studenti delle classi 4A e 5A Elettrotecnica ed Elettronica visitano il Centro di Formazione e Addestramento di Quartucciu di E-Distribuzione

Quartucciu (CA), 12 marzo 2025 – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, continua a investire nella formazione degli studenti. Questa volta, l’iniziativa ha coinvolto l'Istituto IPSAR “A. Roth” di Alghero, con una giornata formativa presso il Centro di Formazione e Addestramento di Quartucciu, alla quale hanno preso parte studenti e docenti per approfondire le tematiche legate all’energia elettrica.

Durante l’incontro, aperto da un video di presentazione della società, sono stati illustrati i principali aspetti relativi alle reti e agli impianti elettrici, spiegando il funzionamento delle infrastrutture, dalle cabine primarie fino al contatore del singolo utente. Ampio spazio è stato dedicato ai numeri e alle attività di E-Distribuzione in Sardegna, con un focus su infrastrutture, clienti e personale.

Il Capo Blue Team di Alghero ha condiviso la propria esperienza attraverso un video, raccontando il lavoro quotidiano sul territorio e il suo impatto. Un'attenzione particolare è stata riservata al tema della sicurezza, fondamentale in tutte le attività della società, con un approfondimento sulle normative e sulle procedure interne, incluse le 5 Regole d’Oro e gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano.

Sostenibilità e tutela ambientale hanno rappresentato un altro punto cardine della giornata, con un focus sulle strategie di gestione dei rifiuti, sul monitoraggio delle sostanze pericolose e sui progetti in corso. Tra le iniziative citate, spiccano le attività di street art sulle cabine elettriche, cantieri didattici, seminari sul rischio elettrico e incontri con le scuole. È stata inoltre menzionata un'iniziativa di volontariato a Sassari, oltre a un progetto per la salvaguardia dei rapaci come il grifone e l’aquila del Bonelli.

Gli studenti hanno poi avuto l’opportunità di visitare il laboratorio e il campo pali, vivendo un’esperienza pratica che ha arricchito il loro percorso formativo. In totale sicurezza, hanno potuto esplorare una cabina secondaria, accompagnati dal Capo Blue Team, che ha illustrato nel dettaglio le diverse attività di formazione.

Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione, ha commentato:

"Siamo molto soddisfatti del successo di questa giornata, che ha permesso non solo di trasmettere conoscenze tecniche, ma anche di rafforzare il legame tra E-Distribuzione e le nuove generazioni, promuovendo valori di sicurezza, sostenibilità e impegno sociale."

Il Prof. Roberto Giordano, in rappresentanza dell’Istituto di istruzione Superiore A. Roth, ha sottolineato l'importanza dell’esperienza:

"È stata una giornata stimolante e importante per i nostri ragazzi, che raramente hanno la possibilità di 'uscire dai libri' per entrare in contatto con quello che potrebbe essere il loro futuro lavorativo. Foto, filmati e tutta la buona volontà dei docenti non possono completamente sostituire l’esperienza diretta con apparecchiature e dispositivi preclusi ai non addetti ai lavori. Significativo, poi, che il Capo Blue Team di Alghero che ci ha accompagnato e illustrato le attività di formazione sia stato un nostro alunno. Nella speranza di ripetere prossimamente tale esperienza, vogliamo ringraziare tutte le persone del Centro per averla resa possibile e per la disponibilità e cortesia dimostrate."

Il Centro di Formazione e Addestramento di Cagliari, situato a Quartucciu, Località Pill’e Matta, è una struttura dedicata alla formazione teorica e pratica del personale di E-Distribuzione, oltre a ospitare eventi di safety coaching, seminari per la prevenzione del rischio elettrico e incontri con le scuole. E-Distribuzione conta 12 Centri di Formazione e Addestramento in tutta Italia, garantendo una formazione uniforme su tutto il territorio.

Il CFA di Cagliari è composto da due aule didattiche, due laboratori attrezzati e un campo scuola con impianti dimostrativi, offrendo un ambiente altamente qualificato per la crescita professionale e la sensibilizzazione sulle tematiche energetiche.