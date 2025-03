Sassari: l’Assessora Portas visita la mensa universitaria. «Un’eccellenza nei servizi agli studenti»

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’ERSU Sassari, Marcello Frau, che ha sottolineato l'importanza della visita istituzionale: «La presenza dell’assessora Portas presso la nostra struttura rafforza ulteriormente il dialogo tra istituzioni e conferma il nostro costante impegno per offrire servizi sempre migliori agli studenti». Frau ha ricordato inoltre la preziosa collaborazione instaurata nell’ultimo anno tra l’Ente e l’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, ribadendo la volontà di proseguire in questa direzione. Alla visita erano presenti anche tutti i componenti del CDA dell’ERSU: Eraldo Sanna Passino, Gian Luigi Testoni, Eliana Fois e Pietro Mongiu, insieme ai dirigenti Mauro Deidda e Antonfranco Temussi. La giornata ha permesso di evidenziare ancora una volta il ruolo strategico della mensa universitaria, non soltanto come servizio essenziale per il sostegno quotidiano degli studenti fuori sede, ma anche come punto nevralgico di incontro, confronto e crescita sociale della comunità studentesca. La collaborazione tra istituzioni, rimarcata da entrambe le parti, resta fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide nel campo della Pubblica Istruzione e per migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti agli studenti universitari.

L’ERSU di Sassari ha ricevuto nei giorni scorsi la visita istituzionale dell’Assessora Regionale alla Pubblica Istruzione Ilaria Portas presso la mensa universitaria di Via dei Mille. Un'occasione importante per confermare il dialogo tra l'ente regionale e l'Università, verificare l’efficacia dei servizi erogati e raccogliere direttamente le impressioni di studenti e personale. «Ho avuto il piacere di visitare la mensa universitaria dell’ERSU di Sassari – ha dichiarato l’assessora Ilaria Portas – e ho potuto riscontrare una vera eccellenza nell’erogazione dei servizi agli studenti. È stata un’occasione preziosa per incontrare direttamente gli universitari fuori sede e per capire chiaramente la direzione del lavoro da portare avanti insieme. Un ringraziamento particolare al Consiglio di Amministrazione e a tutti i lavoratori e le lavoratrici che rendono possibile questo servizio fondamentale per la comunità universitaria».