Cronaca Alghero: pioggia e disagi, ingresso allagato alla scuola elementare di via Malta

Con ogni pioggia si ripresenta lo stesso problema: l’ingresso della scuola elementare di via Malta si trasforma in una pozza d’acqua, costringendo bambini e genitori a un percorso a ostacoli tra pietre e cartoni per evitare di bagnarsi. "Oggi piove e come sempre ci troviamo a saltare tra le pietre per entrare a scuola", lamentano i genitori, esasperati da una situazione che si ripete da anni. "Abbiamo segnalato il problema più volte, ma nessuno ha mai provveduto. Ci hanno fatto tante promesse, ma alla fine nulla cambia". Le immagini parlano chiaro: i bambini, con gli zaini sulle spalle, devono prestare attenzione per non finire nell’acqua. "E se qualcuno cade?", si chiedono i genitori, preoccupati per la sicurezza dei più piccoli. "Aspettano che succeda un incidente prima di intervenire?" Non è la prima volta che il problema viene segnalato. "Ogni volta che piove è la stessa storia", aggiungono i genitori. "La situazione è inaccettabile eppure nessuno interviene". Le famiglie chiedono un intervento definitivo per risolvere il problema, ma per ora l’unica soluzione rimane affidarsi a pietre e cartoni per attraversare l’ingresso senza bagnarsi.