Tony Buondancer porta il Tip Tap ad Alghero: workshop aperto a tutti

ALGHERO – La danza continua a essere protagonista ad Alghero grazie agli eventi organizzati da Ichnu ASD, che portano in città figure di spicco dello spettacolo. Il prossimo fine settimana sarà il turno del Tip Tap, con un ospite d’eccezione: Tony Buondancer, il più grande ballerino italiano della disciplina.

La sua carriera parla da sola: ha preso parte a prestigiose produzioni teatrali, tra cui Un Americano a Parigi con le coreografie di Franco Miseria e Sola me ne vo per la città con Mariangela Melato. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Ricky Martin e ha partecipato a numerosi programmi televisivi di successo, tra cui Dalla strada al Palco condotto da Nek, I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Viva Rai Due con Fiorello. Il suo talento lo ha portato a essere il coreografo di Tap Dance per il musical Cabaret, diretto da Cannito e Brachetti, e oggi insegna alla Peparini Academy di Roma.

Ad Alghero, Tony Buondancer presenterà il suo metodo "Tap Fusion", che ha fatto il giro del mondo. Il workshop, organizzato dalla scuola di musical Ichnu, sarà un’occasione imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina, indipendentemente dal livello di esperienza. L’evento è aperto a tutti, dai bambini agli adulti, dai ballerini esperti a chi non ha mai indossato un paio di scarpe da tip tap ma è sempre stato incuriosito da questa forma d’arte.

Un’opportunità unica per Alghero, che avrà il privilegio di ospitare un professionista di livello internazionale. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare ichnuasd@gmail.com o il numero 3770991122.