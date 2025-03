Cronaca Gigi Datome a Elmas: “Felice di essere tornato nella mia Sardegna”

Il Comitato regionale della FIP Sardegna, in occasione del progetto denominato “OGNI REGIONE CONTA” ha convocato per un allenamento, in campo maschile, lunedì 10 marzo 2025, presso il Palazzetto dello Sport ”Michele Del Rio” in via Giliacquas a Elmas, gli atleti, tecnici, arbitri, formatori CIA e preparatori fisici, inseriti nell’allegato elenco. I lavori si sono svolti in due gruppi distinti di atleti tesserati con società isolane delle annate 2007-2008 e 2009. Un inatteso bagno di folla che è cominciato, come da programma, alle 15:30 con la prima seduta, subito dopo alle 17:30 si è svolta la seconda con l’altro gruppo. Ai lavori erano presenti il Coordinatore SSNM Gigi Datome e il tecnico federale Marco Sodini. Al termine di ogni seduta, il Tecnico Federale, ha incontrato tutte le componenti presenti e in particolare: i Responsabili CIA, CNA e il Preparatore Fisico Territoriale, ai quali sono state esposte le linee guida e metodi di allenamento del Settore Squadre Nazionali. In occasione dell’evento è stata consegnata, da parte del presidente della FIP regionale Tore Serra, una targa alla carriera a Gigi Da Tome, che ha cominciato da Olbia il suo percorso agonistico nel mondo del basket. Premiato con una targa anche l’addetto stampa Massimo Musanti.