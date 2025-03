Cronaca Sassari, Monsignor Saba in visita alla RSA Matida: conforto e preghiera per gli anziani

Una giornata di spiritualità e vicinanza quella vissuta giovedì 6 marzo presso la Residenza per anziani Matida di Sassari, gestita da Sereni Orizzonti. Monsignor Gianfranco Saba, Arcivescovo di Sassari, insieme a Don Giovanni Falconi e Don Dino Pittalis, ha fatto visita agli ospiti della struttura, portando un messaggio di conforto e speranza. L'incontro si è svolto in un clima di profonda commozione. Dopo aver rivolto parole di incoraggiamento agli anziani, i tre religiosi hanno donato a ciascuno un rosario, simbolo di vicinanza spirituale. Il momento culminante è stato la preghiera collettiva nel salone comune della residenza, un’occasione di riflessione e condivisione che ha toccato profondamente tutti i presenti. La visita pastorale ha avuto anche una dimensione più intima: Monsignor Saba, Don Falconi e Don Pittalis hanno voluto raggiungere personalmente gli ospiti allettati, entrando nelle loro stanze per offrire una benedizione e un segno tangibile della presenza della Chiesa accanto a chi si trova in condizioni di fragilità. «Ringraziamo di cuore l’arcivescovo Saba e i sacerdoti per essere stati presenti e così attenti nella visita. La loro presenza è un importante segno di vicinanza della Chiesa a chi vive momenti di fragilità», ha dichiarato la direttrice della struttura, Paola Elena Borsato, sottolineando il valore della vicinanza agli anziani e l'importanza di non lasciarli soli. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività pastorali della Diocesi di Sassari, che da tempo promuove una presenza costante della Chiesa tra le persone più vulnerabili, ribadendo l’importanza della solidarietà e dell’accompagnamento spirituale nelle strutture di accoglienza.