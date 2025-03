Cronaca Cade durante la gara di cross a Gonnesa, grave ventenne di Guspini

Doveva essere una giornata di sport e divertimento, invece una drammatica caduta ha trasformato in tragedia una gara di motocross disputata ieri pomeriggio sul circuito di Gonnesa. Riccardo Pittau, vent'anni appena, residente a Guspini, è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove lotta tra la vita e la morte. Il giovane motociclista stava correndo nella categoria Mx1, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della moto finendo rovinosamente al suolo. Immediatamente soccorso dai sanitari presenti sul circuito, Pittau è stato rianimato sul posto con l’ausilio di un defibrillatore, vista la gravità delle condizioni. Pochi minuti dopo, sul tracciato sono arrivati anche i medici del 118 e, data l’estrema urgenza, è stato richiesto l'intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Brotzu. I medici mantengono la prognosi riservata. Le condizioni del giovane pilota sono definite gravissime.