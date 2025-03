Badesi: coppia svaligia un bar, arrestata dai Carabinieri

Non ci è voluto molto per avere conferma: a poche centinaia di metri dal punto del fermo, un bar era stato appena svaligiato. I ladri avevano frantumato una finestra e portato via proprio 70 euro, custoditi nella cassa. L'uomo e la donna sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e si trovano ora ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani. Il bottino è stato restituito al proprietario del bar. Naturalmente, come d'obbligo ricordare, la definitiva colpevolezza potrà essere stabilita solo da una sentenza irrevocabile.

A tradirli, come spesso accade, è stata una leggerezza: viaggiare a passo d'uomo lungo la Provinciale 90, alle cinque del mattino. Non è servito altro per insospettire i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Valledoria, impegnati nel consueto pattugliamento notturno. Dopo aver fermato l’auto, hanno perquisito la coppia che viaggiava a bordo, trovando diversi arnesi da scasso e 70 euro in contanti. I militari, non convinti dalle confuse spiegazioni ricevute, hanno subito intuito che quei soldi potevano essere il frutto di un colpo appena commesso.