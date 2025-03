Ghilarza, giovane muore per sospetta meningite: avviata la profilassi

Una tragedia improvvisa ha colpito Ghilarza. Un giovane di 18 anni è morto nella notte tra sabato e domenica all’Ospedale San Martino di Oristano, dove era stato ricoverato d’urgenza in condizioni gravissime. I medici lo hanno trasferito nel reparto di rianimazione, ma il suo quadro clinico è precipitato rapidamente e il ragazzo è deceduto poche ore dopo.

L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di meningite fulminante, anche se la diagnosi definitiva arriverà solo dagli esami di laboratorio attualmente in corso a Cagliari. Intanto, la Asl ha confermato che è stata avviata la profilassi prevista in questi casi: i contatti stretti del giovane verranno sottoposti a terapia antibiotica per ridurre il rischio di diffusione dell’infezione.

La meningite si trasmette per via respiratoria, attraverso le goccioline di saliva disperse con colpi di tosse o starnuti. Tuttavia, l’esposizione all’agente patogeno non implica automaticamente lo sviluppo della malattia: il rischio dipende da vari fattori, tra cui lo stato immunitario della persona.

Un dramma che lascia sgomento il paese e che ora richiede risposte certe dagli accertamenti in corso.