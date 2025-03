Sassari, scontro tra auto e scooter: due giovani feriti, uno è grave

Un impatto violentissimo ha scosso il traffico cittadino nel pomeriggio di giovedì, quando un’auto e uno scooter si sono scontrati all’incrocio tra via dei Mille e via Monte Grappa. A rimanere feriti due giovani a bordo del motociclo: un 22enne e un 16enne, entrambi soccorsi dal personale del 118.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un ragazzo di 22 anni che, dopo un volo di sette metri a seguito dell’impatto, ha riportato la frattura del femore, una frattura scomposta al piede destro e diversi traumi su tutto il corpo. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi di 40 giorni. Più lieve la situazione per il passeggero 16enne, che ha riportato solo alcune contusioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per i rilievi di rito. Stando a una prima ricostruzione, sembra che lo scooter non abbia rispettato lo stop, circostanza che potrebbe aver determinato lo scontro con l’auto in transito.

L’incidente ha causato disagi alla viabilità per diverse ore, con la zona parzialmente bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.