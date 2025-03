San Giovanni Suergiu: agricoltori e allevatori a confronto, il Centro Studi Agricoli rafforza la presenza nel Sulcis

Un incontro partecipato e ricco di spunti quello che si è tenuto ieri a San Giovanni Suergiu, dove agricoltori e allevatori del Sulcis si sono riuniti sotto l'egida del Centro Studi Agricoli (CSA) per affrontare le questioni cruciali del comparto. Presenti all'evento il presidente del CSA Tore Piana e il vicepresidente Stefano Ruggiu, insieme a numerosi operatori del settore. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Ivan Garau, il quale, con grande entusiasmo e determinazione, ha curato l'organizzazione dell'incontro, dimostrando ancora una volta la sua competenza e il suo impegno per il territorio.

Durante la riunione è stata ufficializzata una decisione importante: l'ufficio di presidenza del Centro Studi Agricoli ha nominato Ivan Garau coordinatore per il Sulcis. Un incarico di grande responsabilità, volto a rafforzare la presenza dell'associazione nell'area e a dare voce alle istanze degli agricoltori e allevatori locali. "Siamo certi che Ivan saprà affrontare con determinazione le molte criticità che affliggono l'agricoltura del Sulcis Iglesiente" ha dichiarato Tore Piana, a nome di tutto il direttivo CSA.

L'agricoltura sarda sta vivendo un momento complesso, tra ritardi nei pagamenti, difficoltà di accesso ai finanziamenti e problematiche legate ai consorzi di bonifica. Proprio per questo, lunedì 10 marzo, il presidente del CSA Tore Piana sarà nuovamente a Roma, ricevuto presso AGEA, per affrontare il nodo cruciale della situazione dei pagamenti in Sardegna. Un passaggio fondamentale per portare all’attenzione nazionale le urgenze del comparto agricolo isolano e per ottenere risposte concrete.

Il prossimo appuntamento per il Centro Studi Agricoli è fissato per martedì 11 marzo a Trinità d’Agultu, dove si terrà un’altra riunione con allevatori e agricoltori. Un incontro che punterà l’attenzione sui pagamenti PAC, sui nuovi bandi PSR/CSR e sulle indennità, con particolare focus sulle problematiche del comparto bovino. La presenza del CSA sul territorio continua con determinazione, segno di un impegno concreto per la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura sarda.