Carabinieri di Villaurbana: presidio di legalità e tutela contro le truffe agli anziani

Nel cuore dell'Oristanese, dove il senso di comunità è ancora forte, i Carabinieri della Stazione di Villaurbana si confermano baluardo di sicurezza e vicinanza ai cittadini. Giovedì 27 febbraio, presso il Centro Sociale di Siapiccia, hanno tenuto un incontro di sensibilizzazione sul contrasto alle truffe, rivolto in particolare alla popolazione anziana, sempre più bersaglio di raggiri sofisticati e spietati.

L'evento, svoltosi alla presenza del Sindaco, ha visto come relatore il Maresciallo Ordinario Greta Conte, Comandante della Stazione di Villaurbana, che da tempo si dedica con impegno e dedizione alla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. Con competenza e chiarezza, ha illustrato le truffe più diffuse: quelle telefoniche (vishing), tramite SMS ingannevoli (smishing), via email fraudolente (phishing), oltre ai raggiri messi in atto da falsi operatori di servizi essenziali o addirittura da impostori che si spacciano per parenti o appartenenti alle forze dell’ordine.

Il fenomeno, in preoccupante crescita su scala nazionale, lascia segni profondi sulle vittime, spesso non solo depredate dei propri risparmi, ma anche ferite nell’autostima e nella fiducia verso il prossimo. Il Maresciallo Conte ha sottolineato l’importanza di denunciare senza paura o vergogna: "Chi subisce una truffa non deve isolarsi. Parlare e rivolgersi ai Carabinieri significa proteggere se stessi e aiutare gli altri a non cadere nella stessa trappola".

L’incontro ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, che hanno condiviso esperienze e dubbi, creando un dialogo aperto e costruttivo. Il valore di iniziative come questa non si esaurisce nella semplice informazione, ma si traduce in un vero e proprio rafforzamento del tessuto sociale, trasformando la paura in consapevolezza e la diffidenza in vigilanza attiva.

Ancora una volta, i Carabinieri dimostrano di essere ben più che un corpo di sicurezza: sono un punto di riferimento costante, un presidio di legalità e protezione per le comunità che servono. A Siapiccia, come in tutta Italia, l’Arma continua a tessere quella rete di fiducia che è la prima e più efficace barriera contro il crimine.