Sanità, il M5S approva la riforma: Solinas esulta, ma il percorso è appena iniziato

Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge di riorganizzazione della sanità in Sardegna, un provvedimento che il Movimento 5 Stelle definisce “un primo tassello fondamentale” per il rilancio dell’offerta sanitaria nei territori. Soddisfatto il consigliere pentastellato Roberto Solinas, che ha sottolineato il ruolo della giunta regionale guidata da Alessandra Todde e dell’assessore alla Sanità Marcello Bartolazzi nel portare avanti la riforma.

“Ieri abbiamo approvato la legge di riorganizzazione della sanità. Un risultato importante a cui siamo giunti grazie al lavoro sinergico di una maggioranza compatta – ha dichiarato Solinas –. Altre misure arriveranno, ma siamo convinti che tutto debba partire da una razionalizzazione dei servizi e dal potenziamento delle risorse umane, dai nostri medici e professionisti sanitari, ai quali intendiamo garantire le migliori condizioni di lavoro possibile. Con questa legge possiamo finalmente ripartire mettendo al centro il cittadino e le sue esigenze”.

Il testo, secondo la maggioranza, punta a una gestione più efficiente delle strutture sanitarie e delle risorse disponibili, ma resta da vedere come la riforma verrà tradotta in azioni concrete. Il sistema sanitario regionale, tra liste d’attesa infinite, carenze di personale e ospedali in affanno, necessita di interventi rapidi e strutturali. La legge approvata ieri segna dunque un punto di partenza, ma la strada per riportare la sanità sarda a livelli accettabili è ancora lunga.