Ozieri, blitz antidroga dei Carabinieri: arrestati due minorenni con droga e armi

OZIERI – Un locale abbandonato, nei pressi di una scuola, trasformato in laboratorio per il confezionamento della droga. È qui che i Carabinieri di Ozieri hanno fatto scattare il blitz nella serata di lunedì 3 marzo, sorprendendo due minorenni intenti a preparare dosi di marijuana. L’operazione, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ozieri, è il risultato di un’attività di monitoraggio avviata nelle ultime settimane, dopo che gli investigatori avevano notato un via vai sospetto di giovanissimi attorno all’edificio.

Quando i militari hanno avuto la certezza che all’interno si stesse maneggiando droga, hanno deciso di intervenire. Superata l’alta recinzione, sono entrati in azione, cogliendo i due adolescenti sul fatto. La successiva perquisizione ha rivelato un quadro allarmante: uno dei ragazzi era in possesso di un coltello a serramanico lungo 28 centimetri e di una pistola a salve – replica di una Beretta 92 – priva del tappo rosso.

Le indagini si sono estese anche alle abitazioni dei due minorenni, dove i Carabinieri hanno rinvenuto quasi 600 grammi di marijuana già essiccata, in parte suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, insieme a due pistole a salve senza tappo rosso, un passamontagna, 115 cartucce calibro 8 mm, bossoli di grosso calibro, una mazzetta in acciaio e attrezzi per il confezionamento dello stupefacente, tra cui grinder, bilancini di precisione e una bilancia elettronica. A completare il quadro, 190 euro in contanti, ritenuti il possibile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato e i due giovani sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza per i Minorenni, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, che coordina l’inchiesta. L’indagine prosegue per ricostruire l’intera rete di approvvigionamento e individuare eventuali complici o mandanti.

Come previsto dalla legge, la colpevolezza dei due arrestati sarà accertata solo in caso di condanna definitiva.