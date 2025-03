Storia e destino dell’Ospedale Marino di Alghero - terza parte

Sin dall’emergere della proposta di riportare il Marino all’ASL, il dibattito politico locale si è acceso. Christian Mulas, presidente della Commissione Sanità del Comune di Alghero (maggioranza comunale), già nell’ultima fase di audizioni consiliari aveva manifestato contrarietà: “Esprimo la mia totale e ferma contrarietà alla proposta di trasferimento dell’Ospedale Marino all’ASL 1 di Sassari”, dichiarava dopo un’audizione dell’assessore Bartolazzi in Commissione regionale?. Mulas definiva la scelta “irresponsabile” e “grave pericolo per la qualità dell’assistenza”, ricordando che “il Marino sotto la gestione AOU garantisce un team di ortopedici e anestesisti di alto livello”, mentre “quando l’Ospedale Marino, sotto la gestione dell’ASL, non riusciva a garantire nemmeno un numero minimo di interventi ortopedici”?. “Oggi i numeri parlano chiaro: grazie alla gestione diretta, l’Ospedale Marino risponde adeguatamente alle esigenze della comunità” – aggiungeva Mulas, riferendosi proprio ai dati in aumento delle prestazioni – e avvertiva di non ripetere errori del passato.

Anche esponenti di opposizione hanno criticato duramente la scelta. Michele Pais, consigliere comunale algherese (Lega), già nell’agosto 2024 definì la riforma in gestazione come un “regolamento di conti” politico: “Un disegno di legge che di riforma ha solo il titolo... Si risolverebbe tutto in una questione di potere… Nulla di esigenze sanitarie”?. In particolare, Pais denunciava il previsto trasferimento del Marino all’ASL (effettivo dal 1º gennaio 2025) come “un vero e proprio pasticcio, l’ennesimo poltronificio, distante dall’interesse di una buona sanità”, avvertendo che avrebbe creato “difficoltà operative difficilmente superabili, con conseguente blocco dell’attività sanitaria” che proprio in quegli anni era finalmente a pieno regime grazie agli interventi fatti.

Dopo l’approvazione definitiva della legge (marzo 2025), il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero ha diffuso una nota molto critica, parlando di “scelta politica scellerata”. “Esprimiamo la nostra ferma condanna nei confronti della decisione assunta dalla maggioranza in Consiglio regionale con l’approvazione dell’articolo 6 della riforma della sanità. L’accorpamento dell’Ospedale Marino di Alghero all’ASL 1 di Sassari, così come quello del Microcitemico di Cagliari all’Arnas Brotzu, rappresenta una scelta politica scellerata che mette a rischio il futuro della sanità sarda”?. FdI Alghero ribadisce i dati “incontestabili” sull’aumento degli interventi chirurgici dal 2021 al 2024 e il “grande apprezzamento” espresso dai pazienti per la professionalità del personale del Marino, “possibile grazie alla gestione dell’AOU di Sassari, che ha investito risorse e potenziato il personale medico”. . Nonostante ciò – prosegue la nota – la Giunta regionale avrebbe deciso di “smantellare un modello virtuoso senza fornire alcuna garanzia sul mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni”. FdI accusa la maggioranza di aver agito per spartizione politica e di aver ignorato le proteste dei comitati cittadini, le richieste degli utenti, le delibere unanimi del Consiglio comunale di Alghero e persino gli appelli del sindaco??. “È una decisione imposta dall’alto che cancella il legame tra l’Ospedale Marino e l’Università di Sassari, privando il territorio di una struttura d’eccellenza”, denuncia il comunicato, chiamando tutte le forze politiche e civiche alla mobilitazione in difesa del diritto alla salute.

Dal canto suo, la Regione Sardegna difende la riforma sostenendo finalità di efficientamento. L’assessore Armando Bartolazzi, intervenuto in Aula, ha affermato che non si tratta di smantellare servizi, bensì di ridefinire meglio il coordinamento: “Questa legge ripara le disfunzioni… frutto della mancata chiarezza nell’applicazione delle norme che avrebbero dovuto garantire un coordinamento sinergico fra le Asl e il territorio”. Secondo Bartolazzi, il modello precedente (AOU+ASL ad Alghero) ha sofferto di scarsa chiarezza nei ruoli, mentre ora si punta a individuare con precisione i compiti di ciascun presidio e a introdurre mission specifiche per ogni ospedale in sinergia con i bisogni locali. La Presidente Todde ha assicurato che non ci sarà un vuoto di potere: “rafforzeremo gli ambiti di cura e assistenza, ricucendo il rapporto fra ospedali e territorio”, ribadendo che la legge fornisce strumenti per agire subito sul piano organizzativo e migliorare in tempi rapidi i servizi ai cittadini.