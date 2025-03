Lanusei, il delitto di Carnevale: slittano i funerali, si cerca ancora l’arma

La salma di Marco Mameli, il 22enne di Ilbono ucciso nella notte di Carnevale a Bari Sardo, non è ancora stata riconsegnata ai familiari. La Procura di Lanusei non ha concesso il nulla osta, probabilmente per ulteriori accertamenti dopo l’autopsia, che ha confermato la morte per almeno due coltellate, una delle quali al cuore.

Gli investigatori del Commissariato di Tortolì proseguono le indagini e sono ancora alla ricerca dell’arma del delitto, elemento chiave per risalire all’assassino. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati numerosi testimoni della notte del delitto, tra cui alcuni giovani dell’Ogliastra.

Solo quando il corpo sarà restituito alla famiglia potranno essere celebrati i funerali nella chiesa di San Giovanni Battista a Ilbono. Il Comune ha già annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino.