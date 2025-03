Ozieri e Bono ospitano l’evento “Non sono sessista ma…”: due giornate di incontri su educazione, stereotipi e violenza di genere

OZIERI – In occasione del mese dedicato ai Diritti delle Donne, il Centro Antiviolenza – Spazio Donna del P.L.U.S. Distretto Sanitario di Ozieri lancia una nuova iniziativa: “Non sono sessista ma… Uomini e donne vogliono davvero cose diverse?”. Un titolo provocatorio per un evento che si propone di stimolare il dibattito su temi cruciali come educazione, prevenzione, patriarcato, mascolinità, stereotipi, discriminazioni e violenza di genere.

Le giornate di incontri si terranno il 21 marzo a Ozieri, presso il Teatro O. Fallaci, e il 22 marzo a Bono, presso l’Aula Magna dell’IIS Segni, con appuntamenti dedicati sia agli studenti che alla comunità.

Tra gli ospiti spiccano due figure di grande rilievo nel panorama della ricerca e della divulgazione sui temi di genere:

Lorenzo Gasparrini , filosofo e autore romano, che da anni si occupa di divulgazione su argomenti di genere, con un focus specifico sul pubblico maschile.

, filosofo e autore romano, che da anni si occupa di divulgazione su argomenti di genere, con un focus specifico sul pubblico maschile. Sara R. Farris, sociologa e attivista femminista originaria di Ozieri, docente presso la Goldsmiths, University of London, nota per aver coniato il termine femonazionalismo, con cui analizza l’uso strumentale del femminismo per sostenere ideologie razziste e xenofobe.

A questi si aggiungerà anche il professor Monserrato Bacciu, docente di storia e filosofia, che ha già collaborato con il servizio in occasione del Concorso Musicale Regionale Viola 2024.

Arte e spettacolo per sensibilizzare la comunità

L’evento non si limiterà al dibattito accademico, ma coinvolgerà anche l’arte e la cultura come strumenti di riflessione e sensibilizzazione. Bambini e giovani talenti saranno protagonisti con letture e interpretazioni tratte dal libro di Francesca Cavallo, “Storie Spaziali per Maschi del Futuro”, coordinate dall’animatrice Stefania Biddau (Memò Atelier Educativo).

Sul palco si esibiranno anche:

Martina Mazza e Miriam Lutzu (ASD DanceOzieri Academy) con il brano “Todo Cambia” , accompagnate dall’attrice Maria Antonietta Sanna (Inoghe Cultura e Spettacolo) ;

con il brano , accompagnate dall’attrice ; Maria Assunta Becca (La Compagnia delle Donne) con la performance teatrale “Gli anni che passano…”.

Un percorso per il cambiamento sociale

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: sensibilizzare la comunità e innescare un processo di cambiamento culturale.

“L’obiettivo è accendere spie e segnali d’allarme riguardo la ‘normalizzazione’ dei linguaggi e di alcune pratiche che hanno condizionato il nostro immaginario nel tempo, con la consapevolezza che il problema non appartiene al singolo, ma si tratta di una questione che riguarda l’intera comunità”, sottolineano gli organizzatori.

L’evento è realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna e si inserisce all’interno di un percorso più ampio che mira a coinvolgere attivamente scuole, famiglie e cittadini nella costruzione di una società più consapevole e inclusiva.

Gli appuntamenti

21 marzo 2025 – Ozieri, Teatro O. Fallaci Ore 10.00 – Incontro dedicato alle scuole Ore 18.00 – Incontro aperto alla comunità

22 marzo 2025 – Bono, Aula Magna IIS Segni Ore 11.00 – Incontro rivolto sia alle scuole che alla comunità



Un’occasione importante per riflettere, confrontarsi e costruire una società più equa e rispettosa delle differenze.