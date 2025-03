L’Istituto Alberghiero di Alghero protagonista al Carnevale: gli studenti preparano le frittelle per la sfilata

ALGHERO – L’Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Alghero sarà tra i protagonisti del Carnevale Algherese, contribuendo all’evento con una tradizione gastronomica irrinunciabile: la preparazione delle frittelle.

"Sabato 8 marzo, gli studenti, i docenti, i tecnici e i collaboratori dell'Istituto saranno impegnati nella preparazione delle tradizionali frittelle, che verranno distribuite alle comparse in maschera durante la sfilata che attraverserà le vie del centro della città", annunciano gli organizzatori.

Un’iniziativa che non solo celebra la tradizione, ma offre anche agli studenti un’importante occasione formativa. "La preparazione delle frittelle è un’opportunità per mettere in pratica competenze pratiche fondamentali ma anche per sviluppare capacità di lavoro in team e capire l’importanza di un obiettivo comune".

L’evento è una delle tante occasioni in cui l’Istituto si inserisce attivamente nella vita cittadina. "Le nostre attività scolastiche si arricchiscono di esperienze pratiche che vanno ben oltre le mura dell'Istituto. Il Carnevale è un’occasione per dimostrare che la scuola è parte viva della comunità", dichiara il Dirigente Scolastico.

Anche quest'anno, l’Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Alghero conferma il suo impegno nel supporto alle tradizioni locali, ribadendo come la formazione abbia un impatto concreto sul territorio e sulla cultura della città.