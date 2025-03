Turismo extralberghiero e imprese artigiane: a Cagliari l’incontro tra domanda e offerta del settore

CAGLIARI – Il settore del turismo extralberghiero e le imprese artigiane della Sardegna si incontrano per sviluppare nuove opportunità di collaborazione. Confartigianato Imprese Sardegna sarà protagonista di “Extra 2025, salone nazionale del turismo extralberghiero”, in programma domenica 9 e lunedì 10 marzo presso la Fiera di Cagliari, un evento che metterà in contatto oltre 6.500 imprese artigiane con i 37mila gestori di B&B, affittacamere e case vacanze dell’Isola.

"Le imprese artigiane di Confartigianato Sardegna sono pronte a offrire i propri servizi alle strutture extra alberghiere sparse nell’Isola", affermano Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, e Daniele Serra, Segretario Regionale.

Si tratta della prima iniziativa su scala regionale che favorisce il dialogo diretto tra chi opera nel comparto turistico e le aziende artigiane che offrono servizi per la casa e per i turisti. "Abbiamo voluto organizzare una vera e propria iniziativa che facesse incontrare fisicamente le imprese e i gestori", sottolinea Meloni.

Le opportunità di collaborazione sono numerose: installazione e manutenzione di impianti di condizionamento, trasporto persone, servizi di pulizia e lavanderia, cura del verde, arredamento, lavori edili, servizi per i turisti, oltre all’artigianato artistico, agroalimentare e ristorazione.

"La domanda di servizi cresce mese dopo mese e le realtà che noi rappresentiamo sono pronte a cogliere questa importante opportunità", aggiunge Serra, evidenziando come l’iniziativa non sia solo un’occasione commerciale, ma anche un modo per costruire una rete di collaborazione e valorizzare l’economia locale.

Confartigianato Sardegna sarà presente con un proprio stand, dove le imprese artigiane potranno presentare i propri servizi e conoscere meglio le esigenze del settore extralberghiero. Saranno inoltre illustrate le soluzioni di supporto per le imprese, dalla fase di avvio al posizionamento sul mercato.

L’appuntamento è fissato per domenica 9 marzo alle 14.50 e lunedì 10 marzo alle 12.40 presso il quartiere fieristico di viale Diaz a Cagliari, per due giorni di confronto e nuove prospettive di sviluppo per il turismo sardo.