Occupazione femminile in Sardegna: tra i tassi più bassi d’Italia, ma con un divario di genere meno marcato

CAGLIARI – La Sardegna continua a registrare uno dei tassi di occupazione femminile più bassi d’Italia. Secondo i dati diffusi dall’Istat, il 52,4% delle donne sarde è occupato, una percentuale inferiore alla media nazionale del 56,5%. Tuttavia, il divario di genere nell’Isola, pari a 15 punti percentuali a favore degli uomini, risulta meno marcato rispetto ad altre regioni.

L’indagine evidenzia anche altre criticità. La retribuzione oraria media delle donne in Sardegna è 12,4 euro, un valore piuttosto basso rispetto al dato nazionale, ma con una differenza di genere ridotta: appena 0,6 euro in meno rispetto agli uomini.

Più allarmante è il fenomeno del part-time involontario, che riguarda il 23,4% delle lavoratrici sarde, il valore più alto d’Italia dopo la Sicilia. Questo significa che quasi una donna su quattro lavora a tempo parziale non per scelta, ma perché non riesce a trovare un’occupazione a tempo pieno.

A livello territoriale, l’occupazione femminile tra i 20 e i 64 anni vede valori particolarmente elevati in Toscana, mentre la Sardegna rimane tra le regioni con le percentuali più basse. Una situazione che continua a evidenziare le difficoltà strutturali del mercato del lavoro sardo, dove le donne incontrano maggiori ostacoli nell’accesso a un’occupazione stabile e adeguatamente retribuita.