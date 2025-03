Silvia Baldussu, la pilota che vola tra i cieli con il cuore ancorato alla Sardegna

Ci sono sogni che nascono in silenzio, tra le pagine di un libro di scuola o il rombo di un motore che si perde nell’azzurro. E poi ci sono sogni che diventano realtà grazie alla dedizione, allo studio e alla forza di volontà. È la storia di Silvia Baldussu, pilota di Poste Air Cargo e primo ufficiale sui Boeing 737, una professionista dell’aria che, pur essendo nata a Roma, porta la Sardegna nel sangue e nel cuore.

Figlia di genitori sardi, madre di due figli, Silvia ha seguito una strada tutt’altro che scontata. "Mi sento sarda a tutti gli effetti e ogni volta che sorvolo la Sardegna penso alle due immense bellezze che la caratterizzano", racconta. Un legame profondo, che la porta a tornare appena può nella terra delle sue radici, a Dolianova, dove conserva i ricordi dell’infanzia e la casa dei nonni paterni.

Il suo percorso è stato segnato da anni di studio e impegno, fino a raggiungere l’ambito ruolo di primo ufficiale. Un traguardo che non è solo il risultato di un lungo cammino professionale, ma anche la realizzazione di una passione coltivata con determinazione.

E quando non è in volo, Silvia trova pace nella semplicità. "Quando ho un po' di tempo libero lo trascorro a Dolianova e mi piace camminare nella natura", dice, come se quel ritorno alla terra fosse un modo per riequilibrare il senso di libertà che il cielo le regala ogni giorno.

Nella sua storia c’è il fascino dell’aria e della velocità, ma anche il richiamo di una terra che, per quanto si possa volare lontano, resta sempre un porto sicuro.