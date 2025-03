Sanità, Mulas contro la riforma di Todde: “L’ospedale Marino sacrificato sull’altare del centralismo”

La riforma sanitaria della giunta Todde, approvata con una serie di emendamenti in Consiglio regionale, ha scatenato la dura reazione di Christian Mulas, presidente della Commissione Consiliare alla Sanità di Alghero. Al centro delle critiche, l'accorpamento dell'ospedale Marino alla ASL di Sassari, un provvedimento che Mulas definisce una “grave offesa” per la sanità cittadina e un colpo per la qualità dell’assistenza sul territorio.

"La riforma", afferma Mulas, "non è solo una scelta amministrativa, ma un segnale di disinteresse verso le reali esigenze della nostra comunità." Secondo il consigliere, l’operazione rientra in una logica di accentramento che penalizza le realtà locali, sottraendo autonomia e risorse agli ospedali periferici.

L’accusa non si ferma qui. Mulas punta il dito contro chi, in campagna elettorale e nella passato consiliatura all'opposizione, si era presentato come un baluardo della sanità pubblica, quasi vestendo i panni del supereroe, salvo poi accettare scelte che, a suo dire, vanno nella direzione opposta. “Una consigliera regionale, oggi assessora, si era descritta come un supereroe della sanità. Ma una volta al governo ha riposto il mantello e ha smesso di combattere”, ironizza il consigliere, sottolineando il contrasto tra le promesse elettorali e i fatti.

Il riferimento, neanche troppo velato, è all'attuale assessora al Lavoro, Desirée Manca, che in passato ha costruito buona parte della sua immagine politica proprio sulla difesa della sanità pubblica. Un paradosso politico, quello sollevato da Mulas, che evidenzia come le posizioni assunte prima delle elezioni non sempre trovino coerenza nelle scelte di governo.

Mulas non risparmia critiche nemmeno all’accorpamento del Microcitemico di Cagliari all’Arnas Brotzu, un'altra misura contenuta nella riforma, che a suo avviso evidenzia la volontà di concentrare il controllo sanitario nelle mani di pochi centri, a discapito delle esigenze dei cittadini.

Il rischio, avverte Mulas, è che la sanità algherese venga progressivamente svuotata, con un impatto non solo sui residenti, ma anche sui turisti, per i quali l’ospedale rappresenta un servizio essenziale. “Questa riforma non è solo un danno economico, ma anche sociale”, incalza, ribadendo la necessità di una revisione che tenga conto delle specificità del territorio.

"Non resterò in silenzio", conclude Mulas, annunciando la sua intenzione di proseguire la battaglia per una sanità più vicina ai cittadini. In una regione dove il diritto alla salute sembra sempre più subordinato alle logiche di palazzo, l’ospedale Marino diventa il simbolo di una lotta più ampia: quella tra i territori e il centralismo sanitario.