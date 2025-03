Oristano, operazione antidroga: i Carabinieri intensificano i controlli per contrastare lo spaccio tra i giovani





CABRAS – RIOLA SARDO – L’impegno dei Carabinieri nella lotta al traffico e all’uso di stupefacenti nella provincia di Oristano si fa sempre più serrato. Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, in collaborazione con la Stazione di Cabras e il supporto dei cinofili della Compagnia di Cagliari, hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione privata di Cabras, sequestrando 135 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, 1.350 euro in contanti – ritenuti provento dell’attività di spaccio – e materiale destinato al confezionamento delle dosi.

L’operazione si è rivelata un successo anche grazie all’intervento di Brigi, esemplare di pastore belga malinois del Nucleo Cinofili di Cagliari, il cui fiuto ha ancora una volta permesso di individuare sostanze stupefacenti occultate. L’attività investigativa ha portato alla segnalazione di una persona in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Oristano per detenzione ai fini di spaccio.

A poche ore di distanza, un altro intervento ha avuto luogo a Riola Sardo, dove i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno sequestrato sette grammi di cocaina e 0,7 grammi di marijuana, unitamente a materiale per il confezionamento. Anche in questo caso, una persona è stata segnalata alla Procura per detenzione ai fini di spaccio.

L’Arma dei Carabinieri prosegue con determinazione il contrasto alla diffusione di stupefacenti, con particolare attenzione alle fasce giovanili. Un’attività che non si limita alla repressione, ma che si estende a un più ampio progetto di prevenzione attraverso incontri con gli studenti degli istituti scolastici della provincia. L’obiettivo è diffondere la cultura della legalità e sensibilizzare i più giovani sui rischi legati all’uso di droghe, rafforzando il presidio dello Stato sul territorio.