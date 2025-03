Blindato si ribalta sulla 131: grave un detenuto, ferito un agente

Bonorva, 6 marzo 2025 - Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la statale 131, all’altezza del bivio per Bonorva, nel sassarese. Un mezzo blindato del corpo di polizia penitenziaria, in servizio per il trasferimento di un detenuto, si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento.

A bordo della camionetta viaggiavano un detenuto, diretto al carcere di Uta dopo un'udienza presso il tribunale di Sassari, e un agente di scorta. Il primo ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d'urgenza all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso. L’agente ha invece subito lesioni più lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica del ribaltamento. Il traffico sulla 131 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.

Le indagini sono in corso per stabilire eventuali responsabilità e le cause dell’incidente.