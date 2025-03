Lottizzazione Calabona, il rigetto del piano: politica, vincoli e interrogativi aperti

Dopo decenni di incertezze, la lottizzazione di Calabona è stata ufficialmente bocciata dal Consiglio Comunale di Alghero il 15 luglio 2024, con l'adozione della delibera n. 53. Una decisione che ha chiuso, almeno formalmente, la possibilità di sviluppare il piano di lottizzazione proposto dai privati, ma che ha sollevato più domande di quante ne abbia risolte. L'opposizione ha chiesto conto delle motivazioni dietro questa scelta, presentando un’interrogazione articolata in sei punti. L’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia ha risposto punto per punto, fornendo la versione ufficiale dell’amministrazione.

Secondo l'assessore Corbia, il rigetto del piano di lottizzazione è giustificato dall’incompatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e dalla mancanza dei requisiti previsti per le zone urbanistiche omogenee C. Il nodo centrale della questione riguarda il concetto di interclusione: un’area può essere oggetto di lottizzazione solo se circondata da elementi geografici, infrastrutturali o insediativi ben definiti. Nel caso di Calabona, secondo il Comune, questi elementi non sussistono. L’istruttoria comunale ha inoltre evidenziato che la separazione tra le zone C non basta a garantire la conformità con le normative vigenti, in particolare con le prescrizioni del PPR, che impongono una pianificazione più stringente. Un altro aspetto evidenziato dall’amministrazione riguarda la tempistica delle richieste: secondo Corbia, le integrazioni documentali non avrebbero comunque potuto sanare i problemi urbanistici e paesaggistici del piano, rendendo superfluo un ulteriore approfondimento in sede di commissione consiliare. Infine, il parere pro veritate di D'Orsogna che interpretava il PRG in modo più favorevole ai lottizzanti, è stata ritenuta insufficiente per giustificare l’approvazione del piano.

Le critiche dell’opposizione: una bocciatura politica?

L’opposizione non si è accontentata di queste spiegazioni. Alessandro Cocco (FdI) ha contestato il metodo seguito dall’amministrazione, sollevando diverse questioni:

Perché non è stato garantito il giusto procedimento?

Secondo Cocco, la Commissione Urbanistica non sarebbe stata coinvolta in modo adeguato e la richiesta di integrazioni documentali sarebbe stata evitata a priori .

Perché la delibera del 2017 e il parere pro veritate non sono stati presi in considerazione?

L’ interpretazione autentica del PRG sembrava aprire alla possibilità di pianificare la lottizzazione in modo separato , ma l’amministrazione ha scelto di non tenerne conto .

Esiste un problema di incertezza giuridica?

Il consigliere ha sottolineato che il rigetto del piano potrebbe esporre il Comune a contenziosi da parte dei lottizzanti, creando una situazione di instabilità amministrativa.

Le domande ancora aperte

Se la bocciatura del piano di lottizzazione è stata basata su vincoli tecnici, perché non è stato chiesto un approfondimento documentale? L’amministrazione ha respinto il piano per motivi strettamente normativi o c’è una strategia politica dietro la decisione? La questione degli abusi edilizi rimane un punto critico: perché il Comune non interviene, nonostante le sentenze della Cassazione?

La bocciatura del piano di lottizzazione ha sollevato dubbi e polemiche. Se l’amministrazione comunale sostiene di aver agito nel rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica, l’opposizione ritiene che dietro il rigetto possano esserci scelte politiche. Nel prossimo articolo, analizzeremo il nodo degli abusi edilizi, il conflitto urbanistico tra PRG e PPR e la questione del legittimo affidamento dei privati.