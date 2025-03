Maxi sequestro di marijuana nel 2023: assoluzione e rinvio a giudizio a Sassari

Si è chiuso con un’assoluzione e un rinvio a giudizio il procedimento giudiziario relativo al maxi sequestro di marijuana avvenuto nell’ottobre 2023 tra Buddusò e Osidda. Il gup del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha assolto un 50enne di Buddusò, imputato per la coltivazione di una piantagione con oltre 8mila piante, con la formula "per non avere commesso il fatto". La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Elena Succu, aveva chiesto per lui una condanna a 5 anni e 8 mesi, ma le prove non sono state ritenute sufficienti.

L’uomo era stato identificato attraverso una busta Amazon a lui intestata, utilizzata per la consegna di materiale per recinzioni, poi ritrovato nella piantagione. Tuttavia, tale elemento non è stato considerato determinante ai fini della condanna.

Diverso l’esito per il secondo imputato, il proprietario dei terreni, che ha scelto il rito ordinario ed è stato rinviato a giudizio.

L’operazione del 2023 in località Sos Serradinas aveva visto l’impiego di oltre 40 carabinieri, portando alla scoperta e al sequestro di 8.520 piante di cannabis, alcune alte fino a due metri, e 27 sacchi contenenti 38 chili di infiorescenze già essiccate. La piantagione era dotata di un sofisticato sistema di irrigazione, con centraline Wi-Fi e Bluetooth per il controllo a distanza, allacciato abusivamente alla rete idrica di Abbanoa, ed era protetta da recinzioni elettrificate.

Il procedimento penale resta aperto per l’altro imputato, in attesa dello sviluppo del processo.