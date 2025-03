Cronaca Nuoro, tragedia nelle campagne di Oliena: vigile del fuoco perde la vita schiacciato dal trattore

Un drammatico incidente si è verificato nelle campagne di Oliena, in località Alighieri, dove Giancarlo Piga, 41 anni, vigile del fuoco in servizio a Olbia, ha perso la vita mentre era impegnato in lavori agricoli. L’uomo, originario di Oliena, è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe ribaltato, intrappolandolo sotto il suo peso. L’allarme è stato immediatamente lanciato e sul posto sono intervenuti i soccorsi, con il supporto dell’elisoccorso e delle forze dell’ordine. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, per Piga non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate gli sono state fatali. Conosciuto come "Puntzitta", era un uomo molto amato e rispettato nella comunità di Oliena. Padre di quattro figli, aveva realizzato il sogno di entrare nel Corpo dei Vigili del Fuoco circa tre anni fa. Sempre disponibile e sorridente, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra i colleghi e i concittadini. La comunità di Oliena si stringe nel dolore attorno alla sua famiglia, sconvolta da una tragedia improvvisa che spezza una vita dedicata al lavoro e alla famiglia.