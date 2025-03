Truffe online, sette denunce nel Nuorese: l’intervento dei Carabinieri evita nuove vittime

I Carabinieri delle Stazioni di Orani, Olzai, Dualchi e Bolotana, coordinati dal Comando Compagnia di Ottana, hanno identificato e denunciato sette uomini responsabili di una serie di truffe online ai danni di cinque persone. I raggiri, sempre più elaborati, spaziavano dalla falsa intermediazione finanziaria alla vendita di merce inesistente su piattaforme web.

Uno dei truffatori si spacciava per broker finanziario e convinceva le vittime a sottoscrivere un’assicurazione auto online a prezzi stracciati. Un altro aveva creato un sito internet fittizio, pubblicizzando piscine e accessori: dopo aver incassato i bonifici, il portale veniva oscurato e gli acquirenti lasciati senza merce. In altri casi, i malviventi proponevano ricambi per auto su piattaforme di vendita online, intascando il denaro senza mai spedire la merce.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di identificare i responsabili e di bloccare le piattaforme fraudolente, impedendo che altre persone cadessero nella trappola. Le indagini sono scattate dopo che le vittime, insospettite dall’assenza di riscontri alle loro richieste e dalla pressione per ottenere dati personali, hanno denunciato i fatti ai militari. Gli accertamenti hanno portato alla segnalazione dei sette truffatori alle Procure della Repubblica di Nuoro e Oristano.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alle frodi online condotte dall’Arma dei Carabinieri, che da tempo promuove campagne informative sui principali mezzi di comunicazione e organizza incontri con la cittadinanza per sensibilizzare sui rischi del web.

Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità degli indagati sarà valutata nel corso del processo, dove potrebbero emergere ulteriori elementi a loro favore.