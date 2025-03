Oristano, debriefing in Prefettura sulla Sartiglia: bilancio positivo per la sicurezza pubblica

Si è svolta nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Oristano, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto Salvatore Angieri per un’analisi approfondita del dispositivo di sicurezza attuato durante la Sartiglia 2025. Alla riunione hanno preso parte il Sindaco di Oristano, l’Amministratore Straordinario della Provincia, il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, nonché i rappresentanti dell’AREUS, della Croce Rossa Italiana e il Presidente della Pro Loco. Nel corso dell’incontro è stata effettuata una valutazione complessiva dell’apparato di sicurezza predisposto per l’evento, con l’obiettivo di verificare l’efficacia delle misure adottate e di individuare eventuali margini di miglioramento per le future edizioni della manifestazione.

L’implementazione del piano di sicurezza ha visto il coinvolgimento di 526 unità delle Forze dell’Ordine, così ripartite:

Polizia di Stato: 361 agenti

361 agenti Arma dei Carabinieri: 112 militari

112 militari Guardia di Finanza: 41 operatori

41 operatori Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale: 12 unità

Oltre agli operatori delle forze dell’ordine, circa 200 addetti alla sicurezza hanno presidiato i varchi di accesso alla manifestazione, coadiuvati da un sistema di portali dotati di telecamere per il conteggio del pubblico e il monitoraggio in tempo reale degli afflussi. Nel corso delle tre giornate della Sartiglia e della Sartiglietta, la Polizia di Stato ha identificato 183 persone, di cui 36 con precedenti di polizia. Le operazioni di controllo hanno portato all’arresto di un individuo per violazione dell’art. 73 del DPR 309/90 in materia di sostanze stupefacenti, mentre 25 persone, tra cui 4 minorenni, sono state deferite all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90. Per garantire un regolare svolgimento della manifestazione, il Comune di Oristano ha adottato specifiche ordinanze sindacali che prevedevano:

Divieto di accensione di fuochi artificiali

Divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche

Divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo

A tutela della sicurezza e del benessere dei partecipanti, è stato allestito un Posto Medico Avanzato (PMA) nel parcheggio di via San Francesco, dotato di:

10 posti letto

Presenza costante di un medico e infermieri specializzati

Nel corso della manifestazione, il PMA ha gestito 45 interventi sanitari, di cui 28 trattati direttamente sul posto, evitando così il sovraccarico delle strutture ospedaliere locali.

Il Prefetto Salvatore Angieri, nel tracciare un bilancio complessivo della manifestazione, ha espresso soddisfazione per l’efficacia delle misure adottate, sottolineando l’assenza di incidenti rilevanti o situazioni di criticità per l’ordine pubblico. "All’indomani della fine della giostra equestre, simbolo della città di Oristano, ho voluto valutare il complesso dispositivo di sicurezza posto in essere a tutela della sicurezza pubblica" – ha dichiarato il Prefetto Angieri – "Ringrazio le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e tutti coloro che, con grande senso del dovere, si sono impegnati per garantire il regolare e sicuro svolgimento dell’evento. Un apprezzamento particolare va a tutte le Istituzioni e agli organizzatori della Sartiglia e della Sartiglietta, che hanno collaborato con noi in piena sintonia e sinergia". Il Prefetto ha poi ribadito l’impegno per migliorare ulteriormente la gestione della sicurezza nelle prossime edizioni: "Il nostro obiettivo è stato garantire la sicurezza di tutti i cittadini e turisti, preservando allo stesso tempo l’autenticità di una tradizione così importante per la comunità oristanese. Continueremo a lavorare incessantemente con tutte le Autorità e le Istituzioni affinché la Sartiglia possa essere ancora più sicura per tutti i partecipanti". L’ottima riuscita dell’evento conferma l’efficacia della pianificazione e della gestione della sicurezza, dimostrando come un’attenta collaborazione tra le forze in campo possa garantire il successo di una manifestazione di rilievo come la Sartiglia, patrimonio identitario della città di Oristano.