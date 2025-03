Centro Studi Agricoli: incontri sul territorio aperti a tutti, ma c’è chi critica

L’incontro sarà introdotto da Ivan Garau, referente del Centro Studi Agricoli, mentre la relazione centrale sarà affidata a Tore Piana, presidente dell’associazione. Successivamente, il 10 e il 12 marzo, il Centro Studi Agricoli farà tappa a San Nicolò d'Arcidano, con l’apertura di un ufficio per raccogliere manifestazioni di interesse e sensibilizzare gli agricoltori sulla coltivazione della barbabietola in Sardegna. Anche in questo caso sarà presente Tore Piana, per rispondere direttamente alle domande degli operatori del settore.





Infine, il 14 marzo, il ciclo di incontri si concluderà a Tissi, nella sala consiliare comunale di via Dante. Qui, oltre ai pagamenti PAC e ai nuovi bandi PSR/CSR per il 2025, si discuterà di olivicoltura e viticoltura, due comparti strategici per l’economia agricola sarda. Ad aprire l’evento sarà il sindaco di Tissi, Gianmario Budroni, seguito dall’intervento di Tore Piana. Nonostante l’impegno e la trasparenza con cui il Centro Studi Agricoli si muove sul territorio, non mancano le critiche. C’è chi vede dietro questi incontri un interesse politico, chi solleva dubbi sulla reale efficacia di certe misure e chi contesta l’apertura indiscriminata a tutti gli agricoltori.





Ma è proprio questa inclusività a rendere forte il progetto: il Centro Studi Agricoli non chiude le porte a nessuno, porta le informazioni direttamente nelle campagne e nei paesi, mettendo a disposizione competenze e strumenti per chi lavora la terra ogni giorno. Nel panorama agricolo attuale, tra crisi di mercato e nuove opportunità di finanziamento, questi incontri rappresentano un'occasione concreta per informarsi e difendere il proprio lavoro. Chi critica, forse, preferirebbe che il mondo agricolo rimanesse isolato e confuso.

Il Centro Studi Agricoli si prepara a una serie di incontri sul territorio, con un'agenda fitta che tocca diversi temi cruciali per il mondo agricolo sardo. Le riunioni, aperte a tutti senza esclusioni, si terranno nei prossimi giorni a San Giovanni Suergiu, San Nicolò d'Arcidano e Tissi, affrontando questioni di primaria importanza per agricoltori e allevatori. Il primo appuntamento è fissato per il 7 marzo a San Giovanni Suergiu, presso l’Agriturismo Quadrifoglio, dove verranno trattati temi come i pagamenti PAC e CSR 2024, i nuovi bandi CSR/PSR, gli indennizzi e i finanziamenti in agricoltura. Si parlerà anche di consorzi di bonifica e, in particolare, della barbabietola da zucchero, con una dettagliata illustrazione degli aiuti PAC per la sua coltivazione.