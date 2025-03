Cronaca Cagliari, torna operativo l'ascensore delle scalette di Santa Chiara

Dopo un periodo di fermo forzato, l'ascensore delle scalette di Santa Chiara a Cagliari torna finalmente in funzione. Il servizio opere strategiche del Comune ha completato l'intervento di manutenzione straordinaria, resosi necessario a seguito dei danneggiamenti causati da atti vandalici. Le porte di sicurezza dell'impianto erano state completamente compromesse, rendendo indispensabile la sostituzione dell'intera componentistica di sicurezza. Un'operazione che ha richiesto tempo e risorse, ma che ora restituisce ai cittadini un servizio essenziale per la mobilità in uno dei punti più caratteristici del centro storico. Con il ripristino dell'ascensore, i cagliaritani possono nuovamente contare su un collegamento agevole tra le zone basse e alte della città, superando le ripide scalette con comodità e sicurezza.